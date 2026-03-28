Gerüchten zum Trotz: Bünyamin Kilic verlängert beim SSV Merten Der Erfolgscoach unterschreibt für eine weitere Saison beim amtierenden Vize-Meister. von Andreas Santner · Heute, 08:31 Uhr · 0 Leser

Bünyamin Kilic bleibt ein weiteres Jahr Trainer beim SSV Merten – Foto: Boris Hempel

Der SSV Merten sorgt für frühzeitige Klarheit auf der wichtigsten sportlichen Position. Cheftrainer Bünyamin Kilic hat seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit beim aktuell Rangfünften verlängert. Damit enden die Spekulationen um einen möglichen Abschied des 39-Jährigen, der zuletzt mit verschiedenen anderen Klubs in Verbindung gebracht worden war.

Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2023 liest sich die Bilanz von Kilic wie eine Erfolgsgeschichte: In seiner ersten vollen Saison führte er den SSV als Tabellenzweiten der Landesliga ins Verbandsoberhaus. Dort sorgten die Mertener im vergangenen Jahr als beeindruckender Vize-Meister für Furore. Auch in der aktuellen Spielzeit rangiert das Team stabil auf dem fünften Tabellenplatz und hält Tuchfühlung zur Spitzengruppe. Gürtel enger schnallen Trotz der sportlichen Höhenflüge bleibt Kilic bodenständig und verweist auf die veränderten Rahmenbedingungen. Während der Verein massiv in die Infrastruktur investiert hat – unter anderem in einen neuen Kunstrasen und einen neuen Rasenplatz –, muss die sportliche Abteilung künftig mit kleineren Brötchen backen. „Die positiven Entwicklungen in der Infrastruktur sind natürlich mit Kosten verbunden. Deshalb muss die erste Mannschaft den Gürtel enger schnallen - das ist aber auch in Ordnung so. Neben des sportlichen Erfolgs sollte auch die Infrastruktur wachsen. Schon jetzt ist unser Kader günstiger als im Aufstiegsjahr der Landesliga“, erklärt Kilic zur Ausrichtung. Dennoch sieht er den Verein auf einem guten Weg: „Für den Fall der Fälle steht in Bonn in den nächsten Jahren regionalligataugliches Stadion zur Verfügung. Der Verein arbeitet daran irgendwann den nächsten Schritt zu machen.“

Fokus auf Entwicklung junger Spieler Für die kommende Saison steht die Kaderplanung bereits im Fokus. Dabei setzt Kilic auf den bewährten Stamm, möchte zusammen mit dem neuen Sportlichen Leiter Sharifo Osmaan aber auch neue Akzente setzen: „Die Jungs wollen größtenteils zusammenbleiben, und wir versuchen, das möglich zu machen. Wir stehen im engen Austausch zwischen Vorstand, Trainerteam und Mannschaft, um eine schlagkräftige Truppe für die neue Saison zusammenzustellen und dabei auch verstärkt junge Spieler einzubauen und zu entwickeln.“ Dass Merten sportlich erneut oben mitmischt, ordnet der Coach realistisch ein: „Wir hatten nie das klare Ziel Aufstieg ausgerufen. Trotzdem ist es für Spieler und Trainer selbstverständlich, immer das Maximum herauszuholen. Platz zwei ist aktuell wieder in Reichweite, aber auch das war nie das erklärte Ziel. Für uns geht es darum, erfolgreich zu sein – und das kann am Ende auch Platz fünf bedeuten. Die Liga ist in der Spitze deutlich breiter geworden als im letzten Jahr. Deshalb ist unsere Punkteausbeute in Ordnung, auch wenn wir wissen, dass wir mit etwas mehr Konsequenz acht Punkte mehr hätten holen können.“