Gerüchte um Oral – bewirbt sich Köllner indirekt als Trainer bei 1860 München?

1860 München hat nach neun Tagen immer noch keinen Nachfolger für Patrick Glöckner gefunden. Gelingt in dieser Woche der Durchbruch?

Update vom 08. Oktober, 14:30 Uhr: Noch ein neuer Name, der angeblich an der Grünwalder Straße auf der Liste steht. Wie „Reviersport“ erfahren haben will, ist Tomas Oral neuer Favorit auf die Nachfolge von Patrick Glöckner. Demnach wurde der mehrmalige Trainer des FC Ingolstadt, zuletzt bei Grasshopper Zürich unter Vertrag, in Giesing gesichtet. Weiter heißt es in dem Bericht, Oral habe „bleibenden Eindruck“ bei den Verantwortlichen hinterlassen. Michael Köllner mit indirekter Bewerbung für Traineramt bei 1860 München

Update vom 08. Oktober, 14:00 Uhr: Michael Köllner war am Dienstag beim Testspiel der Löwen in Amberg auf der Tribüne. Kurz davor hat sich der vereinslose Trainer via Linkedin zu Wort gemeldet. Der Post kann als indirekte Bewerbung für eine Rückkehr gewertet werden und wurde vor der Partie im Stadion am Schanzl veröffentlicht. Gestern, 18:00 Uhr FC Amberg FC Amberg TSV 1860 München TSV 1860 1 11

„Ich habe erlebt, wie Mannschaften durch klare Strukturen wieder Stabilität gefunden haben.“ Michael Köllner Ohne auf einen genauen Klub einzugehen, stellt der 55-Jährige seine Erfahrung in turbulenten Zeit hervor, die er bei seinen Stationen in Nürnberg, München und Ingolstadt schon erlebt hat. „Wenn Spieler nicht wissen, wo sie stehen – ob als Kapitän, Stammkraft oder Bankspieler – fehlt die Klarheit“, philosophiert Köllner. „Und ohne Klarheit entsteht Unruhe. Erst in der Kabine, dann im Verein, am Ende auch im Umfeld. Sind die Rollen aber klar verteilt, entsteht Halt. Und Halt schafft Vertrauen.“ Und in solchen Momenten wäre eine klare Führung entscheidend. „Ich habe erlebt, wie Mannschaften durch klare Strukturen wieder Stabilität gefunden haben. Und ich sehe auch jetzt wieder: Genau das könnte bei dem ein oder anderen Verein aktuell den Unterschied machen – ob man in der Spur bleibt oder ob man früh ins Straucheln gerät“, schreibt der gebürtige Oberpfälzer weiter. Präsident Mang bleibt bei Trainersuche von 1860 München optimistisch Update vom 08. Oktober, 10:15 Uhr: Gernot Mang verbreitet weiter Optimismus. „Wir sind in guten Gesprächen und es sieht nicht so schlecht aus“, sagte der 1860-Präsident am Rande des Testspiels am Dienstagabend beim FC Amberg gegenüber Oberpfalz Echo. Der 57-Jährige blickt bereits voraus auf das kommende Heimspiel: „Wir haben jetzt gegen Duisburg den ungeschlagenen Tabellenführer. Das ist eine Riesen-Chance für uns, wieder Euphorie zu entfachen.“ Übrigens: Ex-Coach Michael Köllner war auch im Stadion, als Gast des Bezirksligisten.

Sascha Hildmann ist kein Thema mehr bei 1860 München Update vom 08. Oktober, 10:00 Uhr: Das Karussell an Trainernamen, die bei 1860 München gehandelt werden, nimmt Fahrt auf. Sascha Hildmann wird nach Informationen von Merkur/tz nicht in Giesing anheuern. Neuer Favorit ist jetzt Markus Kauczinski. Sollte ein neuer Übungsleiter mit Giesinger Wurzeln antreten, wären Bernhard Trares, Alex Schmidt oder auch Manuel Baum Kandidaten. Rüdiger Ziehl werden Außenseiterchancen eingeräumt. Tim Walter, zuletzt in England bei Zweitligist Hull City tätig, hat den Löwen einen Korb gegeben. Erstmeldung vom Dienstag, 07. Oktober, 14:08 Uhr: München – Ob Gernot Mang und Manfred Paula gläubig sind, ist nicht überliefert. Dennoch gilt für Präsident und Interimsgeschäftsführer ein berühmtes Bibel-Zitat aus der Bergpredigt: „Suchet, so werdet ihr finden.“ Denn die Entlassung von Patrick Glöckner und Christian Werner ist inzwischen neun Tage alt. Ein neuer Trainer für 1860 München ist aber noch nicht in Sicht. Der entlassene Christian Werner hatte offenbar schon Kontakt zu Thomas Wörle aufgenommen Gernot Mang hat am Sonntag im BR seine Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass der neue Löwen-Dompteur zumindest bis Ende der Woche feststeht. „Das hat jetzt absolute Priorität“, versicherte der 57-Jährige nach der 0:1-Niederlage beim SV Wehen Wiesbaden. Doch wer könnte die nach fünf sieglosen Spielen auf Rang 13 abgerutschten Blauen in Zukunft anführen?

