Gerüchte um Landesliga-Verzicht: Verein bezieht klar Stellung Landesklasse 3 +++ Der SV Eintracht Osterwieck bekennt sich klar zum Landesliga-Aufstieg von Kevin Gehring · Heute, 15:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: Phillip Stanke

Es waren überraschende Gerüchte, die in den vergangenen Tagen im Harz und auch darüberhinaus weitergetragen wurden. Der SV Eintracht Osterwieck, souveräner Meister der Landesklasse 3, solle mit dem Gedanken spielen, das Aufstiegsrecht zur Landesliga womöglich nicht wahrzunehmen. Dazu hat der Verein am Montag klar Stellung bezogen.

"In den vergangenen Tagen und Wochen haben sich verschiedene Gerüchte und Spekulationen rund um die sportliche Zukunft unserer ersten Herrenmannschaft verbreitet. Aus diesem Anlass möchte der Vorstand des SV Eintracht 1911 Osterwieck e.V. eine klare und unmissverständliche Richtigstellung vornehmen", schreibt der Verein in einer Mitteilung. In dieser machen die Osterwiecker deutlich: "Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Landesklasse 3 der Saison 2025/26 wird unsere erste Herrenmannschaft das ihr zustehende Startrecht in der LOTTO Landesliga Nord Sachsen-Anhalt wahrnehmen. Entgegen aller anderslautenden Behauptungen, Vermutungen oder Gerüchte hat sich der Verein bewusst für den Aufstieg entschieden."