Gerüchte um Landesliga-Verzicht: Verein bezieht klar Stellung

Es waren überraschende Gerüchte, die in den vergangenen Tagen im Harz und auch darüberhinaus weitergetragen wurden. Der SV Eintracht Osterwieck, souveräner Meister der Landesklasse 3, solle mit dem Gedanken spielen, das Aufstiegsrecht zur Landesliga womöglich nicht wahrzunehmen. Dazu hat der Verein am Montag klar Stellung bezogen.
"In den vergangenen Tagen und Wochen haben sich verschiedene Gerüchte und Spekulationen rund um die sportliche Zukunft unserer ersten Herrenmannschaft verbreitet. Aus diesem Anlass möchte der Vorstand des SV Eintracht 1911 Osterwieck e.V. eine klare und unmissverständliche Richtigstellung vornehmen", schreibt der Verein in einer Mitteilung.
In dieser machen die Osterwiecker deutlich: "Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Landesklasse 3 der Saison 2025/26 wird unsere erste Herrenmannschaft das ihr zustehende Startrecht in der LOTTO Landesliga Nord Sachsen-Anhalt wahrnehmen. Entgegen aller anderslautenden Behauptungen, Vermutungen oder Gerüchte hat sich der Verein bewusst für den Aufstieg entschieden."
Mit 70 Punkten aus 26 Partien und einer beeindruckenden Tordifferenz von 117:30 hatten sich die Osterwiecker - bei denen kürzlich erst der Abgang von Topscorer Kevin Hildach bekannt gemacht wurde - vor dem SV Langenstein (63 Punkte) und dem SV Plötzkau (59) die Meisterschaft gesichert.
Damit kehrt die Eintracht zum ersten Mal seit der Saison 2006/07 in die zweithöchste Spielklasse von Sachsen-Anhalt zurück. "Der Vorstand bedankt sich bei allen Beteiligten, die zu diesem Erfolg beigetragen haben, und freut sich gemeinsam mit der Mannschaft sowie unseren treuen Anhängern auf die Herausforderungen in der kommenden Saison in der Landesliga", heißt es in der Vorstandsmitteilung abschließend.