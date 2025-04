Gerüchte aus Österreich: Alex Schmidt Kandidat in Salzburg

Der TSV Landsberg kämpft in der Bayernliga um den Klassenerhalt. Trainer Alex Schmidt will gegen das Spitzenteam vom FC Deisenhofen punkten und spricht außerdem über Rückkehr-Gerüchte nach Österreich.

Landsberg – Diese Nachricht wird den Verantwortlichen des TSV Landsberg nicht besonders gefallen haben. Vor dem Auswärtsspiel am Samstag (Anpfiff um 14 Uhr) beim starken Tabellen-Siebten FC Deisenhofen melden „LAOLA 1“, das größte Sportnachrichten-Portal in Österreich, und die „Salzburger Nachrichten“, dass TSV-Coach Alex Schmidt (58) als Kandidat bei Traditionsverein Austria Salzburg gehandelt wird.

„Die Violetten“, wie sie genannt werden, sind aktuell Tabellenführer der Regionalliga West und planen zunächst im Sommer den Aufstieg in die 2. Liga (dafür haben die Mozartstädter bereits die Zulassung erhalten) sowie mittelfristig den Sprung in die Bundesliga. „Ich habe das natürlich mitbekommen“, sagt Schmidt. „Es ist eine große Ehre für mich, dass ich bei so einem Traditionsverein im Gespräch bin. Das zeigt, dass ich in Österreich noch einen guten Namen habe.“

Schmidt hat im rot-weiß-roten Nachbarland bereits die U16 und U18 von Red Bull Salzburg, die Bundesliga-U18 von Austria Klagenfurt sowie im Herrenbereich den SKN St. Pölten in der Bundesliga trainiert. Aber der Coach beruhigt die Landsberger mit einem klaren Bekenntnis zum Bayernligisten: „Es gab keine Verhandlungen mit der Austria. Ich habe in Landsberg aktuell noch zwei Jahre Vertrag und mit den Jungs noch einiges vor. Für die neue Saison wollen wir eine schlagkräftige Mannschaft präsentieren, die attraktiven und erfolgreichen Fußball spielt.“

Dazu muss aber erst mal in der laufenden Saison die Liga gehalten werden. Bei vier noch ausstehenden Spielen beträgt der Abstand auf Relegationsplatz 14 (1. FC Sonthofen) trotz des 3:1-Siegs am vergangenen Samstag bei Schlusslicht TSV Rain weiter nur vier Punkte. Heißt: Der Landsberger Abstiegskampf geht am Samstag in Deisenhofen weiter: „Da müssen wir auch etwas mitnehmen“, fordert Schmidt, der allerdings am Donnerstag die nächste Hiobsbotschaft hinnehmen musste.

Routinier Dominik Stroh-Engl meldet sich für Partie gegen Deisenhofen ab

Blitz-Neuzugang Dominik Stroh-Engl, der in Rain ein erfolgreiches Debüt im TSV-Dress gefeiert (mit Elfmetertor zum 3:1-Endstand) und der Mannschaft mit seiner Erfahrung und Ruhe am Ball so richtig gutgetan hatte, meldete sich für dieses Spiel ab. Der ehemalige Bundesliga-Stürmer ist „total krank“ – das Team muss ohne den 39-jährigen Routinier auskommen. Schmidt: „Bei uns jagt eine harte Prüfung die andere. Aber da müssen wir durch.“

Gute Nachrichten dagegen aus dem Torhüter-Lager. Sowohl Leo Leimeister (Syndesmosebandriss), der in Rain zum ersten Mal wieder auf der Ersatzbank saß, als auch

Stefan Musa (Schulterprellung) sind wieder fit und „schieben im Training an“, wie der Coach erkannt hat. Löst einer der beiden Rekonvaleszenten Lars Böhmeke, der in den letzten beiden Partien im Tor stand, ab?

Schmidt will bei Wiedersehen mit Andi Pummer punkten

Das will Schmidt erst am Samstag entscheiden: „Die Torwartfrage bleibt bis dahin offen.“

Für den Landsberger Übungsleiter gibt’s in Deisenhofen übrigens ein Wiedersehen mit einem alten Weggefährten: FC-Trainer Andreas Pummer war in der Saison 2020/21 bei Türkgücü München Schmidts Co-Trainer. Klar, dass der da nicht mit leeren Händen, sprich ohne

Punkte, vom Platz gehen will.

In der Vorrunde klappte das schon mal: Am 1. Oktober gewann Landsberg nach drei Toren von Maxi Berwein und einem Treffer von Furkan Kircicek mit 4:2. Ein erneuter Sieg wäre auch

ein prima Geschenk für Abteilungsleiter Nico Held, der unter der Woche seinen 26. Geburtstag

feierte.