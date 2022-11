Gersthofen will die Relegation unbedingt vermeiden Im Landesliga-Kellerduell geht es gegen den TSV Hollenbach

„Die Tabelle lügt nicht“, sagt Gerhard Hildmann, der Trainer des TSV Gersthofen, vor dem absoluten Kellerderby der Landesliga Südwest gegen den TSV Hollenbach. Unter Flutlicht stehen sich am Freitagabend in der Abenstein-Arena der Tabellenvorletzte und das Schlusslicht gegenüber. In der Hinrunde hatten sich beide 0:0 getrennt.

Bei einem Sieg hätte der TSV Gersthofen 21 Punkte und könnte entspannt in die Winterpause gegen. Selbst im Falle einer Niederlage wären es noch immer vier Punkte Vorsprung auf den TSV Hollenbach. Doch das ist Hildmann nicht genug. Durch die vom Rückzug des SC Ichenhausen ausgelöste Konstellation gibt es in dieser Saison nur einen Direktabsteiger. Aber: „Die Krux an dieser komischen Situation ist, dass es eigentlich egal ist, ob man 16., 15. oder 14. wird. Deshalb wollen wird den Klassenerhalt direkt schaffen und auf keinen Fall in die unberechenbare Relegation.“ Er habe jedoch diese Woche im Training festgestellt, dass alle wissen, um was es geht. Deshalb gehe er sehr zuversichtlich in dieses Spiel.

Noch bedrohlicher Situation ist die Situation für den TSV Hollenbach. „Wir wollen versuchen, das Jahr positiv zu beenden und möglichst mit drei Punkten im Gepäck nach Hause fahren. In der Hinrunde haben wir viele Erfahrungen sammeln können, müssen aber auch eingestehen, dass wir uns auf diesem Niveau äußerst schwertun. Dennoch ist es etwas Außergewöhnliches für uns, in der Landesliga zu spielen“, weiß Hollenbachs Abteilungsleiter Bernhard Fischer. (oli, nzf) Lokalsport Labo / Lokalsport AN