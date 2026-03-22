Gersthofen und Meitingen gewinnen die Derbys

Luigi Manfreda und Simon Gartmann (rechts) und Gersthofen setzten sich gegen Aufsteiger Zusmarshausen mit Lorenz Helmschrott und Christian Miller (Mitte) durch. – Foto: Marcus Merk

Im Aufstiegsrennen der Bezirksliga Nord hielten sich der Spitzenreiter TSV Meitingen (4:2 gegen den TSV Wertingen) und der TSV Gersthofen (2:1 gegen den TSV Zusmarshausen) jeweils schadlos, während der TSV Haunstetten eine Bauchlandung hinlegte. Gegen das bis dato sieglose Schlusslicht, die U23 des FC Gundelfingen, setzte es eine 1:2-Heimniederlage.

Der TSV Gersthofen gewann das Landkreis-Derby mit 2:1 gegen den TSV Zusmarshausen, der sich gut verkaufte und gleich die erste Chance besaß. Christian Miller traf dabei aber nur den Pfosten. Dann war wieder einmal Gersthofens Torjäger Fabian Bühler im Fokus. Nach Zuspiel von Aivin Emini lief Bühler allen davon und traf zum 1:0. Doch damit nicht genug, mit dem Pausenpfiff traf Bühler nach einer Ecke aus dem Getümmel heraus zum 2:0.

In der zweiten Hälfte konzentrierten sich die Gersthofer auf die Defensive und hielt die Zusmarshauser vom Tor fern. Erst kurz vor Schluss wurde es noch einmal spannend. Nach Foul an Jonas Watzal ertönte ein Pfiff, den fälligen Strafstoß versenkte Raphael Schminuek. In der dreiminütigen Nachspielzeit verpasste erneut Watzal die größte Chance der Gäste zum Ausgleich. (az) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Patrick Beutmiller (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Fabian Bühler (9.), 2:0 Fabian Bühler (45.+3), 2:1 Raphael Schimunek (89./Foulelfmeter)

Im 22. Anlauf ist es endlich geschafft: Die U23 des FC Gundelfingen feiert mit dem 2:1 ihren ersten Saisonsieg – und das ausgerechnet beim Tabellenzweiten TSV Haunstetten.

Die Grün-Weißen legten durch den Distanzschuss von Johannes Hauf und den Treffer von Marvin Meier, der die Vorlage von Michel Riedinger verwertete, zwei Treffer vor.

Nach der Pause erhöhte Haunstetten den Druck, presste deutlich aggressiver und kam durch Miran Cadirli zum Anschlusstreffer. Die Grün-Weißen verteidigten leidenschaftlich und setzten immer wieder Nadelstiche. Eine dieser Konterchancen hatte Denisz Toth, der beinahe auf 3:1 erhöhte. (SCD) Lokalsport DZ

Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 101

Tore: 0:1 Johannes Hauf (13.), 0:2 Marvin Meier (23.), 1:2 Miran Cadirli (48.)

Die SpVgg Joshofen-Bergheim musste sich im von Spielertrainer Jonas Zeller als „Sechs-Punkte-Spiel“ bezeichneten Duell beim TSV Nördlingen II mit 0:3 geschlagen geben. Für die Rieser war Dosenöffner das 1:0 von Luca Lechler, der aus 20 Metern unhaltbar flach ins Eck traf. Zu einem aus Nördlinger Sicht günstigen Zeitpunkt konnte Jan Reicherzer eine tolle Vorarbeit von Luca Hopfauf zum 2:0-Pausenstand nutzen.

Im zweiten Abschnitt verwaltete Nördlingen größtenteils den Vorsprung und glänzte insbesondere in der Abwehr um Nico Schmidt und Jakob Bühlmeier. Die Joshofer investierten viel, speziell mit dem auffälligen Luca Möller. Die beste Chance zum Torerfolg ergab sich jedoch aus einem indirekten Freistoß aus fünf Metern, den Paul Plach jedoch in die Rieser Mauer donnerte (67.). In der Nachspielzeit machte Daniel Ernst mit dem 3:0 alles klar. (schra/az) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Johannes Heider (Bissingen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Luca Lechler (17.), 2:0 Jan Reicherzer (45.), 3:0 Daniel Ernst (90.+1) Beim Elfmeter entscheidet sich Jettingens Torwart Lucca Nagel für das falsche Eck. Es war der erste von insgesamt sieben gegen den BC Rinnenthal. – Foto: Ernst Mayer Heute, 15:00 Uhr VfR Jettingen Jettingen BC Rinnenthal Rinnenthal 1 7 Abpfiff Schon zur Pause war die Partie entschieden. Der VfR Jettingen lag da bereits mit 0:4 zurück und kassierte letztlich eine 1:7-Heimschlappe gegen den BC Rinnenthal. Knapp eine Viertelstunde lang blieb die Partie torlos, ehe der VfR in sich zusammenbrach. Im eigenen Sechzehner wollte Tobias Hahn einen Ballverlust wiedergutmachen und verursachte einen Elfmeter. Diesen verwandelte BCR-Spielertrainer Manuel Utz sicher. Auch danach blieb das Jettinger Spiel fehlerbehaftet: Sowohl dem 0:2 durch Michael Fesenmayr als auch dem 0:3 von David Trinkl gingen Jettinger Ballverluste voraus. Mit dem 0:4 durch Trinkl war zur Pause schon alles klar.

Jettingen wollte zumindest die zweite Halbzeit für sich entscheiden, verriet Trainer Johannes Putz. Doch es blieb aus Sicht des VfR ein gebrauchter Tag: Marlon Fischers Rückpass missglückte und landete zum 0:5 im eigenen Tor. Zwar gelang Pascal Prünstner im direkten Gegenschlag das 1:5, doch es war kein Startschuss für eine fulminante Aufholjagd. Stattdessen stellte Daniel Koller auf 1:6 und setzte kurz darauf auch den Schlusspunkt der Partie zum 1:7.

Schiedsrichter: Tobias Beyrle (Friedberg) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Manuel Utz (14./Foulelfmeter), 0:2 Michael Fesenmayr (17.), 0:3 David Trinkl (26.), 0:4 David Trinkl (36.), 0:5 Marlon Fischer (54./Eigentor), 1:5 Pascal Prünstner (76.), 1:6 Daniel Koller (79.), 1:7 Daniel Koller (86.) Heute, 15:00 Uhr TSV Meitingen Meitingen TSV Wertingen Wertingen 4 1



Nach der Pause schien es, als würde sich Wertingen mehr zutrauen. Genau in diese Drangperiode nagelte Meitingens Abwehrhühne Raphael Mahler den Ball nach Ecke von Simon Kewitz an die Unterkante der Latte, wovon der Ball zur Führung ins Netz gelang. Von diesem Zeitpunkt an dominierte der Spitzenreiter. Was folgte waren sehenswert herausgespielte Tore. Erst tankte sich Meir durch und bediente den freistehenden Alexander Heider, der nur noch den Ball in die Maschen befördern musste. Sieben Minuten später war es Florian Kronthaler, der dem mitgelaufenen Tobias Meitinger das 4:1 auflegte. (vra) Mehr Mühe als erwartet hatte der TSV Meitingen im Derby gegen den TSV Wertingen. Zunächst wurde den Fans nur Magerkost geboten, bevor die Partie vor der Pause Fahrt aufnahm. Auf die Meitinger Führung antwortete der TSV Wertingen mit dem 1:1 durch Benedikt Chromik.Nach der Pause schien es, als würde sich Wertingen mehr zutrauen. Genau in diese Drangperiode nagelte Meitingens Abwehrhühne Raphael Mahler den Ball nach Ecke von Simon Kewitz an die Unterkante der Latte, wovon der Ball zur Führung ins Netz gelang. Von diesem Zeitpunkt an dominierte der Spitzenreiter. Was folgte waren sehenswert herausgespielte Tore. Erst tankte sich Meir durch und bediente den freistehenden Alexander Heider, der nur noch den Ball in die Maschen befördern musste. Sieben Minuten später war es Florian Kronthaler, der dem mitgelaufenen Tobias Meitinger das 4:1 auflegte. (vra) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Maximilian Raudensky (Illdorf) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Michael Meir (36.), 1:1 Benedikt Chromik (43.), 2:1 Raphael Mahler (52.), 3:1 Alexander Heider (64.), 4:1 Tobias Meitinger (70.)

Nach der Pause dreht der VfR Neuburg auf und machte beim TSV Dinkelscherben aus einem 0:1-Rückstand noch einen 4:2-Sieg. Bereits in der zweiten Minute war der TSV durch Patrick Kastner in Führung gegangen. Nach dem Wiederbeginn drehte der VfR diese Begegnung jedoch innerhalb von vier Minuten durch einen „Doppelpack“ von Philippe Bauer. Lange freuen konnte sich die Lila-Weißen allerdings nicht, denn nur zwei Zeigerumdrehungen später gelang Thomas Kubina das 2:2.

Davon ließen sich die Neuburger jedoch nicht beeindrucken. Ganz im Gegenteil. Maxi Christl brachte den Favoriten wieder in Führung. In der Folge verteidigten die Lila-Weißen konzentriert und geschickt – und setzten schließlich den entscheidenden Nadelstich: Fatlind Talla machte mit dem 2:4 alles klar. (az) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Steffen Brenner (Nördlingen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Patrick Kastner (2.), 1:1 Philippe Bauer (52.), 1:2 Philippe Bauer (56.), 2:2 Thomas Kubina (58.), 2:3 Maximilian Christl (65.), 2:4 Fatlind Talla (79.)

Der FC Horgau startete schwungvoll in die Partie und ließ dem Maihingen kaum Luft zum Atmen, musste sich am Ende jedoch mit einem 0:0 begnügen. Was in erster Linie daran lag, dass die Kleeblätter die Angriffe nicht konsequent zu Ende.

Beide Mannschaften setzten auf schwierigem Geläuf auf lange Bälle. Kurz vor der Pause setzte sich dann Horgaus Noah Hagner durch und findet mit seiner scharfen Flanke den einlaufenden Philip Meitinger, der mit leichter Rückenlage nur die Lattenunterlatte traf.

In der 54. Spielminute setzte sich Felix Eberle durch, in seinen Abschluss hielt Meitinger noch den Fuß rein und fälschte gefährlich ab. Maihingen lauerte immer wieder auf Konter. In der vierten Minute der Nachspielzeit gab es die größte Chance für Maihingen. Durch ein Stellungsfehler lief Maximilian Steger allein auf Torwart Felix Häberl zu, der den ersten Schuss und den Nachschuss parierte und das 0:0 rettete. (pm) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Patrick Höpfler (Zell-Bruck) - Zuschauer: 100