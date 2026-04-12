Gersthofen trifft in der Schlusssekunde

In der Nachspielzeit gelang Joachim Markaj der 2:2-Ausgleich für den TSV Gersthofen im Spiel beim FC Horgau. Zuvor hatte er bereits ins eigene Netz getroffen. – Foto: Oliver Reiser

Enger könnte es an der Tabellenspitze der Bezirksliga Nord kaum zugehen. Weil nämlich der TSV Meitingen und der TSV Gersthofen wieder Punkte liegen ließen, hat der VfR Neuburg dank des 3:1-Erfolgs beim VfR Jettingen mit den beiden Top-Teams gleichgezogen. Es hätte sogar ein punktgleiches Quartett werden können, allerdings patzte der VfL Ecknach beim 2:4 gegen den TSV Nördlingen II.

Der Frust stand den Spielern des FC Horgau und des TSV Gersthofen nach dem 2:2 ins Gesicht geschrieben. Bei Gersthofen konnte man sich trotz des Ausgleichstreffers in der Nachspielzeit nicht über den Punktgewinn freuen, weil man zum zweiten Mal in Folge den Sprung an die Tabellenspitze verpasst hatte. Beim FC Horgau ärgerte man sich, den Sack nicht früher zu gemacht zu haben. „Wir müssen das dritte Tor machen“, erinnerte FCH-Trainer Franz Stroh an die Chancen von Felix Eberle, Fabian Tögel und Stefan Kirchenberger.

Schon von Beginn an dominierten die Kleeblätter das Geschehen, standen den Gersthofer Individualisten eklig auf den Füßen, was denen gar nicht schmeckte. Omar Samouwel erzielte die verdiente Horgauer Pausenführung. Auch nach dem Wechsel brachten die Lechstädter keine Ruhe und keine Struktur auf den Platz, trotzdem gelang Jermaine Meilinger das 1:1. Doch die Freude währte nur vier Minuten. Noah Hagner narrte mehrere Gegenspieler und Johann Markaj bugsierte seine scharfe Heingabe zum 2:1 ins eigene Netz. Die abstiegsbedrohten Hausherren waren nun dem 3:1 wesentlich näher, als die aufstiegsambitionierten Gersthofer dem Ausgleich. Der gelang schließlich doch noch. In der letzten Aktion gelang Eigentorschütze Joachim Markaj nach einem Freistoß von Aivin Emini noch das 2:2. (oli) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Maximilian Wagner (Kempten) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Omar Samouwel (26.), 1:1 Jermaine Meilinger (58.), 2:1 Joachim Markaj (62./Eigentor), 2:2 Joachim Markaj (90.+4)

Der VfR Neuburg ist wieder voll im Titelrennen und legte die Basis zum 3:1-Erfolg beim VfR Jettingen schon in der ersten Halbzeit. Als Jettingens Vinzent Bartenschlager bei einem Befreiungsschlag ausrutschte, hatte Neuburgs Philippe Bauer freie Bahn - 1:0. Nur drei Minuten später war der Stürmer erneut zur Stelle, wieder nach einem individuellen Fehler der Hausherren. So landete ein Rückpass von Mittelfeldmann Marlon Fischer direkt vor Bauers Füßen, der auf 0:2 stellte.

Zwar erzielte Jettingen kurz darauf durch Ferit Yaygin das vermeintliche 1:2. Doch Schiedsrichter Antonio Vasiu entschied auf Abseits. Und so gehörte auch das dritte Tor der Begegnung den Donaustädtern. Sebastian Habermeyer einen Freistoß direkt zum 0:3. Den Schlusspunkt der ersten Halbzeit setzte Benedikt Ost, der nach einem Foul an ihm selbst zum fälligen Elfmeter zum 1:3 verwandelte. Im zweiten Durchgang drückte Jettingen und war phasenweise die bessere Mannschaft. Ein Tor wollte allerdings nicht mehr gelingen. (AZ) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Antonio Vasiu (Stadtbergen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Philippe Bauer (9.), 0:2 Philippe Bauer (12.), 0:3 Leon Beran (42.), 1:3 Benedikt Ost (44./Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Daniel Heidenberger (85./VfR Jettingen/Foulspiel)



Dinkelscherben bemühte sich zwar mit vielen langen Bällen und haderte mit zwei strittigen Szenen im Strafraum, doch statt Elfmeter gab es nur Gelb für den schimpfenden TSV-Trainer Michael Finkel (59.). Symptomatisch auch das 1:4, als zunächst Kubina mit einem Drehschuss und Elias Seibold knapp verzogen, während im Gegenzug nach einem Konter Daniel Habersatter eiskalt zur Vorentscheidung vollendete. Und wenn es mal läuft, fällt dann auch ein Stolperball von Mathias Färber nach einer Ecke zum 1:5 ins Netz. Zumindest der Schlusspunkt gehörte nochmal dem TSV, denn Hakan Avci betrieb Ergebniskosmetik mit dem 2:5. (maku)

Schiedsrichter: Lucas Trs (Biberbach) - Zuschauer: 220 Ein Manko des TSV Dinkelscherben bei der 2:5-Niederlage gegen den SV Wörnitzstein war der völlig verschlafene Start in beide Halbzeiten. Denn bereits in der zweiten Minute gelang Dominik Marks das 0:1. Nach dem selben Schema gelang den Wörnitzsteiner nur 30 Sekunden nach Wiederanpfiff das 1:3, als Marks zwar nur die Latte traf, aber Timo Zausinger abstauben konnte. Dieser Dämpfer saß, denn eigentlich ging ging man mit einem positiven Gefühl in die Pause, nachdem Thomas Kubina zum 1:2 verkürzen konnte. Damit gab er seinen Mannen wieder Hoffnung, nachdem nur eine Minute vorher Alexander Musaeus aus spitzem Winkel das zu diesem Zeitpunkt überraschende 0:2 erzielte.Dinkelscherben bemühte sich zwar mit vielen langen Bällen und haderte mit zwei strittigen Szenen im Strafraum, doch statt Elfmeter gab es nur Gelb für den schimpfenden TSV-Trainer Michael Finkel (59.). Symptomatisch auch das 1:4, als zunächst Kubina mit einem Drehschuss und Elias Seibold knapp verzogen, während im Gegenzug nach einem Konter Daniel Habersatter eiskalt zur Vorentscheidung vollendete. Und wenn es mal läuft, fällt dann auch ein Stolperball von Mathias Färber nach einer Ecke zum 1:5 ins Netz. Zumindest der Schlusspunkt gehörte nochmal dem TSV, denn Hakan Avci betrieb Ergebniskosmetik mit dem 2:5. (maku) Lokalsport Labo Schiedsrichter: Lucas Trs (Biberbach) - Zuschauer: 220 Tore: 0:1 Dominik Marks (2.), 0:2 Alexander Musaeus (41.), 1:2 Thomas Kubina (42.), 1:3 Maximillian Bschor (46.), 1:4 Daniel Habersatter (68.), 1:5 Mathias Färber (87.), 2:5 Hakan Avci (89.)

Umkämpfte Partie: Kasper Fischer-Stabauer (rechts) und die SpVgg Joshofen-Bergheim besiegten den TSV Wertingen (links Justin Neunkirchner) mit 3:2 – Foto: Daniel Worsch

Die SpVgg Joshofen-Bergheim hat einen weiteren Schritt zum Klassenerhalt gemacht, allerdings musste sie beim 3:2 gegen den TSV Wertingen erst einmal einen Rückstand verdauen. Benedikt Chromik hatte zum 0:1 getroffen. Die Neuburger Vorstädter waren davon zumindest vorübergehend geschockt, während Wertingen auf den zweiten Treffer drängte - allerdings vergeblich! Besser machten es dagegen die Hausherren in Sachen Chancenverwertung: Mit einem Doppelschlag machten Co-Spielertrainer Robert Zisler und Noah Zeller aus dem 0:1 eine 2:1-Führung.

Im zweiten Durchgang übernahmen dann die Joshofener das Kommando und brachten sich mit dem 3:1 von Dominik Rehm auf die Siegerstraße. Die Entscheidung? Mitnichten! Keine zwei Zeigerumdrehungen köpfte Florian Eising zum Anschlusstreffer ein. Wertingen war somit wieder zurück in diesem Match und blieb mit Freistößen und Flanken stets gefährlich. Auf der anderen Seite verpasste es die Spielvereinigung in der Schlussphase, ihre Konter-Gelegenheiten besser auszuspielen. (AZ) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Johannes Ruh (Kissing) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Benedikt Chromik (11.), 1:1 Noah Zeller (32.), 2:1 Robert Zisler (36.), 3:1 Dominik Rehm (52.), 3:2 Florian Eising (53.)

Der TSV Haunstetten hat seine Niederlagenserie gestoppt, wobei zunächst noch nicht viel auf einen 2:0-Sieg beim TSV Zusmarshausen hindeutete. Die erste Hälfte verlief weitestgehend ereignislos. Nach der Pause hatten die Hausherren die beiden besten Möglichkeiten des Spiels. Erst verpasste Marc Sirch nach einem hohen Ballgewinn, dann kam er nach einer Hereingabe zu spät. Die Haunstetter nutzten ihre erste Chance der zweiten Hälfte. Kerem Cakin brach auf der linken Außenbahn durch und fand den mitgelaufenen Miguel Ojeda Torres, der die Führung erzielte. Sieben Minuten später legte Cakin nach einer unübersichtlichen Situation nach. Diesen Vorsprung brachten die Haunstetter über die Zeit. (AZ) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Lukas Lindemeir (Affing) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Miguel Ojeda Torres (59.), 0:2 Kerem Cakin (66.)

Der BC Rinnenthal hat gegen den Tabellenführer TSV Meitingen nach einer turbulenten Schlussphase mit dem 1:1 gepunktet. Von Anfang an entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, nur die Tore fehlten.

In Halbzeit zwei ging es vom Tempo her ähnlich weiter wie in der ersten Halbzeit. Als der bis dahin stark aufspielende David Trinkl verletzt raus musste, zeigte dies Wirkung bei den BCR-Kickern. Und just in dieser Phase ging Meitingen durch Mateo Duvnjak in Führung. Rinnenthal kam in der Folge wieder besser auf, hatte aber auch Glück, dass der TSV die Entscheidung verpasste. Keeper Hannes Treffler parierte nälich einen Elfmeter von Simon Kewitz. So blieb der BCR im Spiel - und kam doch noch zum Ausgleich. Über Maximilian Merwald und Ben Eckert kam der Ball zu Martin Thurner, der mit seinem Abschluss zum 1:1 traf. In der 93. Minute hatte Koller sogar das 2:1 vor Augen, aber der starke TSV-Keeper Niklas Schmitt wehrte ab. (losi) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Leon Löffler (Medlingen) - Zuschauer: 245

Tore: 0:1 Mateo Duvnjak (57.), 1:1 Martin Thurner (90.+1)

Bes. Vorkommnis: Simon Kewitz (TSV Meitingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Hannes Treffler (82.).