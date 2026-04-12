Gersthofen trifft in der Schlusssekunde

Enger könnte es an der Tabellenspitze der Bezirksliga Nord kaum zugehen. Weil nämlich der TSV Meitingen und der TSV Gersthofen wieder Punkte liegen ließen, hat der VfR Neuburg dank des 3:1-Erfolgs beim VfR Jettingen mit den beiden Top-Teams gleichgezogen. Es hätte sogar ein punktgleiches Quartett werden können, allerdings patzte der VfL Ecknach beim 2:4 gegen den TSV Nördlingen II.
Der Frust stand den Spielern des FC Horgau und des TSV Gersthofen nach dem 2:2 ins Gesicht geschrieben. Bei Gersthofen konnte man sich trotz des Ausgleichstreffers in der Nachspielzeit nicht über den Punktgewinn freuen, weil man zum zweiten Mal in Folge den Sprung an die Tabellenspitze verpasst hatte. Beim FC Horgau ärgerte man sich, den Sack nicht früher zu gemacht zu haben. „Wir müssen das dritte Tor machen“, erinnerte FCH-Trainer Franz Stroh an die Chancen von Felix Eberle, Fabian Tögel und Stefan Kirchenberger.
Schon von Beginn an dominierten die Kleeblätter das Geschehen, standen den Gersthofer Individualisten eklig auf den Füßen, was denen gar nicht schmeckte. Omar Samouwel erzielte die verdiente Horgauer Pausenführung. Auch nach dem Wechsel brachten die Lechstädter keine Ruhe und keine Struktur auf den Platz, trotzdem gelang Jermaine Meilinger das 1:1. Doch die Freude währte nur vier Minuten. Noah Hagner narrte mehrere Gegenspieler und Johann Markaj bugsierte seine scharfe Heingabe zum 2:1 ins eigene Netz. Die abstiegsbedrohten Hausherren waren nun dem 3:1 wesentlich näher, als die aufstiegsambitionierten Gersthofer dem Ausgleich. Der gelang schließlich doch noch. In der letzten Aktion gelang Eigentorschütze Joachim Markaj nach einem Freistoß von Aivin Emini noch das 2:2. (oli) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Maximilian Wagner (Kempten) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Omar Samouwel (26.), 1:1 Jermaine Meilinger (58.), 2:1 Joachim Markaj (62./Eigentor), 2:2 Joachim Markaj (90.+4)
Der VfR Neuburg ist wieder voll im Titelrennen und legte die Basis zum 3:1-Erfolg beim VfR Jettingen schon in der ersten Halbzeit. Als Jettingens Vinzent Bartenschlager bei einem Befreiungsschlag ausrutschte, hatte Neuburgs Philippe Bauer freie Bahn - 1:0. Nur drei Minuten später war der Stürmer erneut zur Stelle, wieder nach einem individuellen Fehler der Hausherren. So landete ein Rückpass von Mittelfeldmann Marlon Fischer direkt vor Bauers Füßen, der auf 0:2 stellte.
Zwar erzielte Jettingen kurz darauf durch Ferit Yaygin das vermeintliche 1:2. Doch Schiedsrichter Antonio Vasiu entschied auf Abseits. Und so gehörte auch das dritte Tor der Begegnung den Donaustädtern. Sebastian Habermeyer einen Freistoß direkt zum 0:3. Den Schlusspunkt der ersten Halbzeit setzte Benedikt Ost, der nach einem Foul an ihm selbst zum fälligen Elfmeter zum 1:3 verwandelte. Im zweiten Durchgang drückte Jettingen und war phasenweise die bessere Mannschaft. Ein Tor wollte allerdings nicht mehr gelingen. (AZ) Lokalsport NR
Schiedsrichter: Antonio Vasiu (Stadtbergen) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Philippe Bauer (9.), 0:2 Philippe Bauer (12.), 0:3 Leon Beran (42.), 1:3 Benedikt Ost (44./Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Daniel Heidenberger (85./VfR Jettingen/Foulspiel)
Tore: 0:1 Dominik Marks (2.), 0:2 Alexander Musaeus (41.), 1:2 Thomas Kubina (42.), 1:3 Maximillian Bschor (46.), 1:4 Daniel Habersatter (68.), 1:5 Mathias Färber (87.), 2:5 Hakan Avci (89.)
Die SpVgg Joshofen-Bergheim hat einen weiteren Schritt zum Klassenerhalt gemacht, allerdings musste sie beim 3:2 gegen den TSV Wertingen erst einmal einen Rückstand verdauen. Benedikt Chromik hatte zum 0:1 getroffen. Die Neuburger Vorstädter waren davon zumindest vorübergehend geschockt, während Wertingen auf den zweiten Treffer drängte - allerdings vergeblich! Besser machten es dagegen die Hausherren in Sachen Chancenverwertung: Mit einem Doppelschlag machten Co-Spielertrainer Robert Zisler und Noah Zeller aus dem 0:1 eine 2:1-Führung.
Im zweiten Durchgang übernahmen dann die Joshofener das Kommando und brachten sich mit dem 3:1 von Dominik Rehm auf die Siegerstraße. Die Entscheidung? Mitnichten! Keine zwei Zeigerumdrehungen köpfte Florian Eising zum Anschlusstreffer ein. Wertingen war somit wieder zurück in diesem Match und blieb mit Freistößen und Flanken stets gefährlich. Auf der anderen Seite verpasste es die Spielvereinigung in der Schlussphase, ihre Konter-Gelegenheiten besser auszuspielen. (AZ) Lokalsport NR
Schiedsrichter: Johannes Ruh (Kissing) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Benedikt Chromik (11.), 1:1 Noah Zeller (32.), 2:1 Robert Zisler (36.), 3:1 Dominik Rehm (52.), 3:2 Florian Eising (53.)
Der TSV Haunstetten hat seine Niederlagenserie gestoppt, wobei zunächst noch nicht viel auf einen 2:0-Sieg beim TSV Zusmarshausen hindeutete. Die erste Hälfte verlief weitestgehend ereignislos. Nach der Pause hatten die Hausherren die beiden besten Möglichkeiten des Spiels. Erst verpasste Marc Sirch nach einem hohen Ballgewinn, dann kam er nach einer Hereingabe zu spät. Die Haunstetter nutzten ihre erste Chance der zweiten Hälfte. Kerem Cakin brach auf der linken Außenbahn durch und fand den mitgelaufenen Miguel Ojeda Torres, der die Führung erzielte. Sieben Minuten später legte Cakin nach einer unübersichtlichen Situation nach. Diesen Vorsprung brachten die Haunstetter über die Zeit. (AZ) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Lukas Lindemeir (Affing) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Miguel Ojeda Torres (59.), 0:2 Kerem Cakin (66.)
Der BC Rinnenthal hat gegen den Tabellenführer TSV Meitingen nach einer turbulenten Schlussphase mit dem 1:1 gepunktet. Von Anfang an entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, nur die Tore fehlten.
In Halbzeit zwei ging es vom Tempo her ähnlich weiter wie in der ersten Halbzeit. Als der bis dahin stark aufspielende David Trinkl verletzt raus musste, zeigte dies Wirkung bei den BCR-Kickern. Und just in dieser Phase ging Meitingen durch Mateo Duvnjak in Führung. Rinnenthal kam in der Folge wieder besser auf, hatte aber auch Glück, dass der TSV die Entscheidung verpasste. Keeper Hannes Treffler parierte nälich einen Elfmeter von Simon Kewitz. So blieb der BCR im Spiel - und kam doch noch zum Ausgleich. Über Maximilian Merwald und Ben Eckert kam der Ball zu Martin Thurner, der mit seinem Abschluss zum 1:1 traf. In der 93. Minute hatte Koller sogar das 2:1 vor Augen, aber der starke TSV-Keeper Niklas Schmitt wehrte ab. (losi) Lokalsport FA
Schiedsrichter: Leon Löffler (Medlingen) - Zuschauer: 245
Tore: 0:1 Mateo Duvnjak (57.), 1:1 Martin Thurner (90.+1)
Bes. Vorkommnis: Simon Kewitz (TSV Meitingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Hannes Treffler (82.).
Die zarten Aufstiegsträume des VfL Ecknach erfuhren durch das 2:4 gegen die Bayernliga-Reserve des TSV Nördlingen einen herben Dämpfer. Gegen die Rieser gestalteten die Aichacher Vorstädter nur die Anfangsphase dominant, verpassten es aber, diese Überlegenheit auch ausreichend auf die Anzeigentafel zu bringen.
„Nach einer halben Stunde müssen wir 3:0 führen, wir machen aber einfach viel zu wenig aus unseren Möglichkeiten“, haderte VfL-Coach Sören Dreßler nach Abpfiff. Zudem schwächelte das eigentliche Prunkstück des VfL, die Abwehr, in diesem Spiel.
Marc Baumgärtner hatte für das frühe 1:0 gesorgt, danach ließen Maximilian Rauch (11., 23.) und Daniel Framberger (25.) ihre Chancen liegen. So blieb Nördlingen im Spiel und glich durch Thomas Schmid aus. Nach dem Seitenwechsel kam es noch schlimmer. Luca Lechler kam nach einer Ecke frei zum Kopfball - 1:2. Sechs Minuten später kombinierte sich die junge TSV-Mannschaft durch, ohne dass die Ecknacher einen Zweikampf führen konnten. Am Ende drückte Luis Schüler einen Querpass zum 1:3 über die Linie. Philipp Elbl sorgte mit dem Anschlusstreffer dafür, dass man im Ecknacher Lager nochmal auf einen Punkt hoffte. Diese Hoffnung zerstörte aber Juniorenspieler Nikolas Milicevic, der in der Nachspielzeit mit dem 2:4 für den Endstand sorgte. (jng) Lokalsport AN
Schiedsrichter: Manfred Häckel (Neuburg) - Zuschauer: 126
Tore: 1:0 Marc Baumgärtner (4.), 1:1 Thomas Schmid (29.), 1:2 Luca Lechler (59.), 1:3 Luis Schüler (65.), 2:3 Philipp Elbl (69.), 2:4 Nikolas Milicevic (90.+1)
In einem insgesamt schwachen Kellerduell setzte sich die U23 des FC Gundelfingen mit 2:1 beim FC Maihingen durch. Die Rieser wirkten über große Teile der Partie müde. Zwar ergaben sich nach Standardsituationen und einzelnen Vorstößen immer wieder Halbchancen, doch wirklich zwingend wurde es nur selten.
Die Gäste überzeugten immer wieder durch Maihinger Fehler im Aufbauspiel zu gefährlichen Situationen. So nutzten sie eine unübersichtliche Szene im Strafraum zur Führung, als der Ball nach mehreren Klärungsversuchen vor den Füßen von Johannes Hauf landete, der mit seiner ersten Aktion zum 0:1 einschob. Neo Fähnle legte sogar das 0:1 nach. Trotzdem gab sich der FCM nicht auf und kam durch Dominik zum Anschlusstreffer. Es war das Startsignal für eine Schlussoffensive, insgesamt blieb es jedoch bei zu wenig zwingenden Maihinger Aktionen, um das Spiel noch zu drehen. (fcm) Lokalsport RN
Schiedsrichter: Patrick Meixner (Augsburg) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Johannes Hauf (59.), 0:2 Neo Fähnle (74.), 1:2 Dominik Göck (79.)