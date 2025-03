Gersthofen startet mit einem Schützenfest

Der aus dem Trainingslager im türkischen Antalya zurückgekehrente FC Horgau überzeugte mit viel Kampfgeist und einer geschlossenen Mannschaftsleistung beim 0:0 gegen den TSV Nördlingen II. Die Partie startete mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Beide Mannschaften hielten sich erstmals im Angriffspressing zurück und warteten mit Respekt an der Mittellinie ab. Die erste aufregende Szene gehörte dem FC Horgau, als Hagner in den Strafraum eindrang, ungestüm von einem Nördlinger Verteidiger gefoult wurde und zu Boden ging. Der Pfiff des Schiedsrichters blieb jedoch aus. Beide Mannschaften standen hinten sicher und ließen nichts anbrennen. In der zweiten Halbzeit schlichen sich dann jedoch beim FC Horgau ein paar Fehler ein, die Nördlingen zu Kontern nutzen konnte. Diese ließen sie aber fahrlässig liegen - oder scheiterten am Pfosten. Die letzte Chance hatte Horgau durch Philip Meitinger, der nach einem Kreuzbandriss sein Comeback feierte. (pm) Lokalsport Labo Schiedsrichter: Patrick Meixner (Augsburg) - Zuschauer: 70

„Die Ecknacher haben uns alles abverlangt“, gab Trainer Johannes Putz zu - und freute sich über den 1:0-Sieg seines VfR Jettingen. Die Jettinger fanden gut in die Begegnung, mussten jedoch auf den Führungstreffer warten. Der gelang Matto Komm mit einem Abstauber, nachdem Ecknachs Keeper Helfer den Schuss von VfR-Angreifer Benedikt Ost noch abgewehrt hatte.

Kurz vor der Pause bot sich dem VfL noch die große Chance zum Ausgleich. Im Jettinger Strafraum kam es zu einem wilden Gestochere. Luca Broncel, Philipp Elbl und Lukas Wiedholz versuchten aus kürzester Distanz einzuschieben, doch entweder ein Abwehrbein oder Keeper Lucca Nagel verhinderte den Treffer.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum, doch mit zunehmender Spieldauer übernahm der VfL mehr und mehr die Kontrolle. Die Chancen häuften sich: Jettingens Außenverteidiger Di Doi rettete für den bereits geschlagenen Nagel nach einem Schuss von Serhat Örnek auf der Linie, Ostermaier verzog aus kurzer Distanz, und auch Philipp Elbls Kopfball aus fünf Metern verfehlte knapp das Ziel. Die einzige nennenswerte Möglichkeit für den VfR in der Schlussphase resultierte aus einem individuellen Fehler in der VfL-Defensive, doch Wohnlich scheiterte freistehend an Helfer. (ulan, jer) Lokalsport GZ / Lokalsport AN

Schiedsrichter: Emre Sensoy (Memmingen) - Zuschauer: 150

Tor: 1:0 Matteo Komm (36.)

Gelb-Rot: Daniel Heidenberger (95./VfR Jettingen)