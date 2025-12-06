Gerry will nach Saarbrücken

Im Finale des Gersweiler Budenzaubers standen sich heute Abend der Saarlandligist SpVgg. Quierschied und der Spitzenreiter der Verbandsliga Nord/Ost, SV Schwarzenbach, gegenüber. In der zweiten Minute traf der Quierschieder Sascha "Schaumi" Schaum den rechten Pfosten des Schwarzenbacher Tores. Ab diesem Zeitpunkt nahhm das Endspiel so richtig an Fahrt auf. Das 1:0 war Lars Brückner, der sich zuvor energisch durchgesetzt hatte, vorbehalten. Anschließend gewann Lorenz Segner einen Zweikampf gegen Edin Makelic und ließ das 2:0 folgen. Wenig später machte es Makelic auf der anderen Seite besser und verkürzte aus halblinker Position per Flachschuss ins rechte Eck hinein auf 1:2. Allerdings ließen sich die Quierschieder nicht die Butter vom Brot nehmen: Segner legte quer auf Philip Platte - und der alte Torabstand war wieder hergestellt. Und als dann Elias Hoffmann sogar auf 4:1 erhöhte, bahnte sich bereits der Quierschieder Sieg an. Per direktem Freistoßtreffer verkürzte Makelic noch einmal auf 2:4, ehe Quierschies Lukas Mittermüller den Ball gegen aufgerückte Schwarzenbacher zum 5:2 im leeren Tor unterbrachte. Und so gingen 800 Euro an Quierschied, während die Schwarzenbacher 600 Euro kassierten. Der Quierschieder Schlussmann Nicolas "Gerry" Schäfer strahlte nach dem Abpfiff übers gesamte Gesicht und meinte: "Nachdem wir nicht so gut ins Turnier hineingestartet waren, konnten wir uns von Spiel zu Spiel steigern und haben am Ende das Turnier auch verdient gewonnen. Ein Riesenkompliment an die Mannschaft. Wir wollen unbedingt zum Masters nach Saarbrücken in die Saarlandhalle fahren." Morgen wolle man sich beim Finaltag in Lebach gleich die nächsten Punkte sichern. Und der Schwarzenbacher Alden Hodzic meinte: "Wir sind eigentlich ziemlich gut ins Spiel hineingekommen. Aber im Aufbauspiel hatten wir zwei, drei nicht so clevere Aktionen drin. Dafür hatten wir die Quittung bekommen. Aber auch Rang zwei ist zum Auftakt gut. Wir wollen ohne jeglichen Druck auch weiterhin eine gute Hallenrunde spielen".