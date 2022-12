Gerry Huber & die Stürmer des 1. FC Nürnberg: Das steckt dahinter Markus Weinzierl holt seinen Straubinger Kumpel ins Trainerteam

Ab dem 1. Januar 2023 wird Huber beim "Club" tätig sein - und mit einer Spezialauftrag bedacht. Zweimal pro Woche wird er am Trainingsgelände am Nürnberger Valznerweiher mit dabei sein, jeweils dienstags und mittwochs. An diesen Tagen werden Spielformen trainiert. Huber wird dann vor allem für die Jungs zuständig sein, die gerade nicht in Aktion sind, so ist es angedacht. Für den fußballverrückten Niederbayern eine spannende Aufgabe beim neunfachen deutschen Meister, der er mit großer Vorfreude entgegenfiebert.



Nürnbergs Sportvorstand Dieter Hecking ist von den Qualitäten Hubers überzeugt und wurde in der BILD zitiert: "Er hat schon in Augsburg unter Markus verschiedene Aufgaben übernommen. Sein Schwerpunkt liegt in der individuellen Spielerentwicklung. So hat er unter anderem einen damals formschwachen Michael Gregoritsch wieder in die Spur bekommen."



Huber wird an den Spieltagen allerdings nicht mit auf der Bank der "Cluberer" Platz nehmen, sondern als Zuschauer im Hintergrund bleiben.