Gerrit Schubring verlässt den SV Eichede im Sommer

Zur Saison 2012/2013 beförderte der damalige Cheftrainer Oliver Zapel das Urgestein aus dem Jugendbereich in den Ligakader. Schubring hatte in seinem ersten Herrenjahr bereits großen Anteil an einem der größten Vereinserfolge – der Meisterschaft in der damaligen Schleswig-Holstein-Liga sowie dem Aufstieg in die Regionalliga Nord. In seinen 10 Jahren im Herrenbereich des SV Eichede ergänzte Schubring diese großen Erfolge durch eine weitere Oberligameisterschaft, einen weiteren Aufstieg in die Regionalliga Nord, das Erreichen des Landespokalfinales sowie das Erreichen der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde, in der er gegen den 1. FC Kaiserslautern über die volle Distanz auf dem Platz stand.

Wenn Gerrit Schubring den SV Eichede im Sommer nach dann 19 Jahren verlassen wird, steht dem Verein eine Zäsur bevor. Der allseits beliebte und stets zuverlässige Schubring kam für den SV Eichede in 189 Pflichtspielen (darunter 16x Regionalliga, 137x Oberliga, 8x Landespokal, 1x DFB-Pokal) zum Einsatz und ist eines der Gesichter der erfolgreichsten Vereinsjahre. Nach vielen langwierigen und hartnäckigen Verletzungen entschloss sich der mittlerweile 29 Jahre alte Schubring dazu, sich dem VfL Rethwisch anzuschließen und dort noch einmal in der Kreisliga anzugreifen.