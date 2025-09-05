Gerrit Jenowsky hat am Fürstenberg seine große Liebe entdeckt

Ausgepowert, aber glücklich. In diesem Zustand war Gerrit Jenowsky vor kurzem unmittelbar nach dem 2:1-Heimsieg gegen die Sportfreunde Broekhuysen im Kreise seiner Mitspieler vor der Kabine anzutreffen. „Die Jungen müssen noch viel lernen“; sagte der Kapitän des Bezirksligisten TuS Xanten. Er selbst ist seit April 25 Jahre jung, in der aktuellen Stamm-Elf des TuS sind nur Marvin Braun und Jesse Sticklat älter.

Aus Jenowskys Sicht hätte die Partie für seine Farben nicht so zäh laufen müssen, es fehlte die Cleverness. Mit zunehmender Spielzeit drückte er der Begegnung seinen Stempel auf. Doch eine Woche später gab’s den Dämpfer. Im Spiel bei Aufsteiger Anholt „waren wir nicht bissig genug“, kommentiert er das Geschehen am vergangenen Sonntag und berichtet, dass er deswegen vor der Kabine laut geworden ist.

„Wir können uns auch mal ein bisschen anmotzen. Hinterher suche ich aber immer das Gespräch, und alle wissen, dass ich es nicht böse meine“, versichert der Leistungsträger. „Es ist eben ärgerlich, wenn wir die Gegner durch eigene Dummheit stark machen.“

Nach dem dritten Spieltag gehört Jenowsky mit Torwart Owen Finnerty, den Innenverteidigern Jesse Sticklat und Luan Schreiber sowie Sechser Luca Binias zu den Spielern des TuS Xanten, die jede Minute auf dem Platz gestanden haben. Trainer Marcel Zalewski bot Jenowsky zuletzt als Rechtsverteidiger auf, ließ ihn im Spielverlauf dann häufig offensiver auf dem Flügel oder im Zentrum ran.

Auf die Frage, was Zalewski an seinem Kapitän menschlich und sportlich schätzt, gerät er ins Schwärmen: „Gerrit hat einen super Charakter, kommt immer mit guter Laune, hat eine top Trainingsbeteiligung, zieht die anderen mit. Er ist ein ganz wichtiger Spieler für uns, technisch vielleicht der beste. Ich weiß manchmal gar nicht, wie der immer wieder an den Gegnern vorbeikommt. Das ist echt krass.“ Für Jenowsky ist Teamgeist wichtig. Der Mannschaft zuliebe spiele er dort, wo er gebraucht wird und betrachtet sein Amt nicht als One-Man-Show. Er schätzt das Engagement mehrerer Spieler, „die durch ihre Ansprache oder ihre Handlungen unsere Mannschaft anführen. Dazu macht ‚Maza‘ uns echt besser.“ Und egal, ob eher „aufgedrehte“ oder auch „introvertierte“ Typen – der Trainer schaffe es, sie alle richtig anzusprechen. „Er ist nahbar und strahlt gleichzeitig Autorität aus.“

Seine eigene Ausstrahlung ist gewitzt wie seine Spielweise. Aber Gerrit Jenowsky hat auch eine nachdenkliche Seite, wirkt für einen 25-Jährigen sehr reif. Seine Mutter starb vor fünf Jahren an Brustkrebs. „Wir waren als Familie die letzten neun Monate ihres Lebens sehr eng zusammen. Das war gut. Ich bekam dadurch eine andere Sicht aufs Leben, nehme vieles gelassener hin.“

Der gelernte Erzieher lebt mit seinem Vater in Baerl, sie erwarten in Kürze Besuch von Gerrits 30-jähriger Halbschwester, die bei Bremen lebt. Mittlerweile studiert Jenowsky auf Grundschullehramt in Essen und arbeitet bereits als Vertretungslehrkraft in Repelen. „Ich bekomme gute Rückmeldungen, die Arbeit mit den Kindern macht mir Spaß“, sagt Jenowsky, der für den Weg nach Xanten eine Fahrgemeinschaft mit Luan Schreiber und Jan Kallen bildet.

Trikotnummer als Glücksbringer

Die Rückennummer 21 war „meine erste Nummer bei RW Oberhausen und ist seitdem Glücksbringer“. Neben Oberhausen waren der MSV Duisburg und der KFC Uerdingen weitere Junioren-Stationen Jenowskys. Im Seniorenbereich beim GSV Moers durfte er von Routiniers wie Thomas Kässner und Meik Bodden lernen, sogar schon die Kapitänsbinde tragen. Nach Xanten kam er als Bezirksligameister. „Ich wollte es familiärer, mich wohlfühlen.“ Der damalige Trainer und heutige Sportliche Leiter Levin Bardehle habe ihn im Frühjahr 2024 von der Domstadt überzeugt.

„Nach der Unruhe in der ersten Jahreshälfte haben wir den Umschwung geschafft. Ich hätte Landesliga spielen können, hatte mehrere Anfragen, bin letztlich aber gern geblieben. Hier ist jeder für jeden da, gibt alles.“ Jenowsky hat mit dem TuS Xanten eine große Liebe gefunden, und was die ganz private Seite angeht – „da habe ich leider eine Chance vertan und hoffe auf eine zweite“, sagt er ganz offen.

Am Sonntag tritt er mit seinem Team, das mit vier Punkten in die Saison gestartet ist, gegen den Tabellennachbarn SV Friedrichsfeld an. Kurz vor dem Anpfiff um 15 Uhr will der Kapitän im Mannschaftskreis wie gewohnt motivierende Worte finden. Trainer Marcel Zalewski sagt: „Wir wollen zu Hause gewinnen und nach der katastrophalen Leistung in Anholt eine Reaktion zeigen.“

Dabei wird er die Position neben Jesse Sticklat neu besetzen müssen, da dessen Innenverteidiger-Partner Luan Schreiber ebenso wie Jonas Vengels im Urlaub ist. Außerdem fehlt Lukas Wellmanns, der Dienstag erfolgreich operiert wurde. Der Einsatz von Norwin Meyer, den Zalewski in Anholt angeschlagen auswechseln musste, ist fraglich. Dafür sind Marvin Braun und Michael Jansen wieder an Bord. Mit allen gemeinsam wäre Jenowsky nach Schlusspfiff gern wieder ausgepowert, aber glücklich.