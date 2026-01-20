Gerrit Jenowsky fehlt dem TuS Xanten wohl nicht lange

Die so kalt erwischten Gastgeber diktierten zwar immer mehr den Takt der Partie, doch zwingend vor das Tor des TuS kamen sie selten. Stattdessen musste die Abwehr immer auf der Hut sein, dass keiner der Umschaltmomente dem abstiegsbedrohten Bezirksligisten die nächste Großchance ermöglicht. Bei solch einer Aktion zog sich Jenowsky eine Sprunggelenkverletzung zu. „Das ist das erste Mal, dass mir regelrecht schlecht durch den Schmerz wurde“, sagte der ausgewechselte Kapitän. Die noch am Samstag durchgeführte Untersuchung offenbarte, dass es sich glücklicherweise „nur“ um eine Verstauchung mit gerissenen Fasern handelt und erst mal 14 Tage Sportverbot bedeutet.

Xanten verkauft sich gut

Dennoch gelang es dem TuS gegen den Oberligisten, die Führung lange zu halten. Und zwar mit viel Engagement und Einsatz, einem hohen Grad an Teamgeist und auch dem nötigen Quäntchen Glück. Denn so ganz ließ es sich gegen den immerhin zwei Klassen höher beheimateten Gastgeber nicht vermeiden, dass dieser in Abschlussposition kam. Aber entweder war Jan Kallen als letzte Instanz im TuS-Gehäuse rettend zur Stelle oder aber die Hausherren schluderten mit den Möglichkeiten.