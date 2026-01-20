Gerrit Jenowsky fehlt dem TuS Xanten wohl nicht lange

Lennis Bonnet schlenzte aus etwa elf Metern halbherzig am langen Winkel vorbei, Tim Haal traf aus sieben Metern die feine Vorlage von Dario Gerling nicht sauber oder es war Pech, als Gerling nach einem Patzer im Aufbau des TuS flach an den Innenpfosten nagelte, der Ball aber entlang der Torlinie ins Aus rollte. Und als Kallen das Leder doch aus dem Netz holen musste, hatte Nermin Badnjevic im Abseits den Ball abgefälscht. Dass Ole Kook den Ball doch noch zum Ausgleich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte versenkte, war letztlich verdient.
Zur Pause wurde ordentlich durchgewechselt, was kein Nachteil für die Domstädter war, die sich mehr und mehr Spielanteile eroberten. So kam Kleve selten zum Abschluss. Und wenn, stand entweder der zur Pause eingewechselte Michael Jansen im Weg oder, als der Keeper tatsächlich einmal geschlagen war, schlug Jonas Vengels den Ball von der Linie. Nach vorne war David Epp nach starker Balleroberung auf dem Weg zu einer guten Chance, wurde aber 20 Meter vor dem Tor unsanft gebremst. Auch ein paar Ecken konnte der TuS erzwingen, aber Hochkarätiges sprang nicht mehr heraus.
„Ich bin sehr zufrieden“, sagte Trainer Mirco Dietrich, der sein Team über die Spielzeit kontinuierlich pushte und anfeuerte. „Insbesondere die zweite Hälfte konnten wir sehr offen gestalten. In der ersten Halbzeit fehlte vielleicht etwas der Mut, sich mehr nach vorne zu trauen.“ Auf jeden Fall zeigte sein Team eine Leistung, die neben Hoffnung auf eine erfolgreiche Rückrunde auch viel Vorfreude vermittelte.