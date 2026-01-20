 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Das ist Gerrit Jenowsky.
Das ist Gerrit Jenowsky. – Foto: Lukas Galle

Gerrit Jenowsky fehlt dem TuS Xanten wohl nicht lange

TuS Xanten verdient sich im ersten Testspiel beim Oberligisten 1. FC Kleve ein Remis. Beim 1:1 muss Kapitän Gerrit Jenowsky früh ausgewechselt werden. So schlimm hat sich der Spielführer verletzt.rnrnrn

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 4
Oberliga Niederrhein
TuS Xanten
1. FC Kleve
Gerrit Jenowsky
Gerrit Jenowsky

Als durchaus gelungen darf der Jahresauftakt des Bezirksligisten TuS Xanten eingeordnet werden. Mit einem 1:1 beim Oberligisten 1. FC Kleve im ersten Testspiel in 2026 bei bestem Fußball-Wetter hatte wohl niemand gerechnet. Einen Wermutstropfen gilt‘s mit der Verletzung von Kapitän Gerrit Jenowsky allerdings auch zu verdauen.

Schnelles Umschalten mit flinken Offensivkräften

Mit Noah Malangi und Christopher Kimbakidila brachte der neue Trainer, Mirco Dietrich, zwei Spieler, die zuletzt eher ein Reservistendasein fristeten. Mit einer 4-2-3-1-Aufstellung bei Ballbesitz ließ er agieren, bei Ballverlust ließen sich die Außen Luca Binias und Kimbakidila etwas fallen, so dass den Schwanenstädtern zwei Viererketten gegenüber standen.

Schnelles Umschalten und mit den flinken Offensivkräften wie David Epp oder auch Jenowsky in mögliche Abwehrlücken vorzustoßen, war das Rezept, mit dem der TuS offensichtlich beim Oberligisten bestehen wollte. Die Idee schien bestens aufzugehen. Denn bereits mit dem ersten Gegenstoß wurde Kapitän Jenowski auf halbrechts angespielt. Der quirlige Antreiber konnte ohne Gegnerdruck Maß nehmen und traf aus rund 20 Metern flach ins lange Eck – keine Chance für Kleve-Keeper Henning Divis.

Die so kalt erwischten Gastgeber diktierten zwar immer mehr den Takt der Partie, doch zwingend vor das Tor des TuS kamen sie selten. Stattdessen musste die Abwehr immer auf der Hut sein, dass keiner der Umschaltmomente dem abstiegsbedrohten Bezirksligisten die nächste Großchance ermöglicht. Bei solch einer Aktion zog sich Jenowsky eine Sprunggelenkverletzung zu. „Das ist das erste Mal, dass mir regelrecht schlecht durch den Schmerz wurde“, sagte der ausgewechselte Kapitän. Die noch am Samstag durchgeführte Untersuchung offenbarte, dass es sich glücklicherweise „nur“ um eine Verstauchung mit gerissenen Fasern handelt und erst mal 14 Tage Sportverbot bedeutet.

Xanten verkauft sich gut

Dennoch gelang es dem TuS gegen den Oberligisten, die Führung lange zu halten. Und zwar mit viel Engagement und Einsatz, einem hohen Grad an Teamgeist und auch dem nötigen Quäntchen Glück. Denn so ganz ließ es sich gegen den immerhin zwei Klassen höher beheimateten Gastgeber nicht vermeiden, dass dieser in Abschlussposition kam. Aber entweder war Jan Kallen als letzte Instanz im TuS-Gehäuse rettend zur Stelle oder aber die Hausherren schluderten mit den Möglichkeiten.

Lennis Bonnet schlenzte aus etwa elf Metern halbherzig am langen Winkel vorbei, Tim Haal traf aus sieben Metern die feine Vorlage von Dario Gerling nicht sauber oder es war Pech, als Gerling nach einem Patzer im Aufbau des TuS flach an den Innenpfosten nagelte, der Ball aber entlang der Torlinie ins Aus rollte. Und als Kallen das Leder doch aus dem Netz holen musste, hatte Nermin Badnjevic im Abseits den Ball abgefälscht. Dass Ole Kook den Ball doch noch zum Ausgleich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte versenkte, war letztlich verdient.

Positives Fazit von Dietrich

Zur Pause wurde ordentlich durchgewechselt, was kein Nachteil für die Domstädter war, die sich mehr und mehr Spielanteile eroberten. So kam Kleve selten zum Abschluss. Und wenn, stand entweder der zur Pause eingewechselte Michael Jansen im Weg oder, als der Keeper tatsächlich einmal geschlagen war, schlug Jonas Vengels den Ball von der Linie. Nach vorne war David Epp nach starker Balleroberung auf dem Weg zu einer guten Chance, wurde aber 20 Meter vor dem Tor unsanft gebremst. Auch ein paar Ecken konnte der TuS erzwingen, aber Hochkarätiges sprang nicht mehr heraus.

„Ich bin sehr zufrieden“, sagte Trainer Mirco Dietrich, der sein Team über die Spielzeit kontinuierlich pushte und anfeuerte. „Insbesondere die zweite Hälfte konnten wir sehr offen gestalten. In der ersten Halbzeit fehlte vielleicht etwas der Mut, sich mehr nach vorne zu trauen.“ Auf jeden Fall zeigte sein Team eine Leistung, die neben Hoffnung auf eine erfolgreiche Rückrunde auch viel Vorfreude vermittelte.

Aufrufe: 020.1.2026, 13:00 Uhr
RP / Camillo KlugeAutor