Gerresheimer Siegesserie gegen Wersten gerissen Kreisliga A Düsseldorf: Die Sportfreunde Gerresheim mussten sich gegen den SV Wersten mit einem 2:2-Unentschieden begnügen.

Die Siegesserie von Sportfreunde Gerresheim in der Kreisliga A Düsseldorf ist gerissen. Nach vier Dreiern in Folge musste sich das Team von Trainer Dimitrios Thoidis mit einem 2:2 (2:0) beim SV Wersten begnügen. "Schade, heute war mehr drin", sagte der Sportfreunde-Coach nach der Partie und offenbarte seine Enttäuschung über den Spielausgang.

Denn nach 45 Minuten deutete nahezu alles auf einen weiteren Sieg für die Mannschaft von der Leimkuhle hin. Nach einer abgeklärten Vorstellung stand es 2:0 für die Gäste, die das Hinspiel Mitte November vor eigenem Publikum 4:0 gewonnen hatten. Pascal Thomassen sorgte bereits in der zweiten Minute für einen Traumstart der Gäste, Anas Aznai konnte in der 24. Minute erhöhen. Thoidis und sein Assistent Sven Flader konnten mit der Leistung ihrer Mannschaft zufrieden sein und hatten entsprechend in der Pause wenig auszusetzen.

In der zweiten Hälfte verloren die Sportfreunde aber nach und nach den Faden und kassierten in der 66. Minute durch Fred Adomako den Anschlusstreffer. Eine Gelb-Rote Karte für Uros Markovic (75.) spielte danach den Hausherren in die Karten denen erneut Adomako (80.) einen Punkt rettete und damit den jüngsten Aufwärtstrend des SV 04 unterstrich. Am Ende konnten aber auch die Gerresheimer, die seit sechs Spieltagen ungeschlagen sind, mit dem Resultat leben. Vor dem letzten Spiel des Jahres bei der SV Hilden 05/06 steht ein guter dritter Rang zu Buche, den es am kommenden Wochenende zu verteidigen gilt.