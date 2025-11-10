Geroschus‘ erstes Saisontor bringt Xanten den Dreier

Vor der Begegnung zwischen dem TuS Xanten und den SF Lowick hatten die Trainer mit Schiri Maik Dreyer was Wichtiges zu besprechen. Wo sollte gespielt werden – auf Asche oder Rasen, wo’s kein Flutlicht gibt? Die Partie wurde schließlich auf dem Naturrasen ausgetragen. Man einigte sich darauf, dass fünf Minuten früher angestoßen wird und die Pause schon nach zehn Minuten endet. Jubeln durften nach Abpfiff auf Rasen die Gastgeber. Den 1:0 (0:0)-Erfolg wertete Trainer Marcel Zalewski als wichtigen Arbeitssieg für den Klassenerhalt.

Die Xantener liefen im 4-1-4-1-System auf. Der junge Benjamin Alic startete wie schon beim Pokalerfolg am Mittwoch in Meerfeld neben dem erfahrenen Jonas Vengels in der Innenverteidigung. Marvin Braun nahm im Mittelfeld die Position des gelbgesperrten Norwin Meyer ein. Im Tor stand in dieser Bezirksliga-Saison erstmals Michael Jansen. „Bei der Aufstellung hat diesmal auch die Trainingsbeteiligung eine wichtige Rolle gespielt“, sagte Zalewski. Die Hausherren waren das aktivere Team, die Gäste wurden zumeist nur bei Standardsituationen gefährlich. Der TuS hätte vor der Pause in Führung gehen müssen. Doch Vengels, Luca Binias sowie Jonah Shao zielten zu ungenau. Kurz nach Wiederanpfiff war dann Velibor Geroschus zur Stelle, der nach einer Eckballvariante aus kurzer Distanz traf (47.). Es war das erste Saisontor für den 24-Jährigen. Gerrit Jenowsky und Shao verpassten es, die Führung auszubauen.