Gerolfings Acar verteidigt dank Dreierpack Führung in Bezirksliga 02

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bezirksliga 02 in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Ramona Acar zeigt weiterhin ihre Klasse und Erfahrung. Die 34-Jährige führt weiter das Ranking im Kampf um die 15 Kästen ERDINGER-Bier an. Für den FC Gerolfing war die Stürmerin im November eine Torgarantin.

Im letzten Spiel des Jahres, der Nachholpartie gegen die SG FC Puchheim/1. SC Gröbenzell, erzielte Acar bereits im ersten Durchgang einen Dreierpack. Zweimal netzte sie aus dem Spiel heraus. Einmal ließ sie der gegnerischen Keeperin vom Punkt aus keine Chance. Damit liegt sie nicht nur weiter in der Torschützinnenliste in Führung, sondern auch ihr Team in Tuchfühlung zum ersten Platz in der Tabelle.