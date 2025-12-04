Gerolfings Acar verteidigt dank Dreierpack Führung in Bezirksliga 02

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bezirksliga 02 in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Ramona Acar zeigt weiterhin ihre Klasse und Erfahrung. Die 34-Jährige führt weiter das Ranking im Kampf um die 15 Kästen ERDINGER-Bier an. Für den FC Gerolfing war die Stürmerin im November eine Torgarantin.
Im letzten Spiel des Jahres, der Nachholpartie gegen die SG FC Puchheim/1. SC Gröbenzell, erzielte Acar bereits im ersten Durchgang einen Dreierpack. Zweimal netzte sie aus dem Spiel heraus. Einmal ließ sie der gegnerischen Keeperin vom Punkt aus keine Chance. Damit liegt sie nicht nur weiter in der Torschützinnenliste in Führung, sondern auch ihr Team in Tuchfühlung zum ersten Platz in der Tabelle.
Die 34-Jährige spürt über die Winterpause jedoch den Atem von Aline Serter im Nacken. Die Angreiferin der SG FC Puchheim/1. SC Gröbenzell hat nur eine Bude weniger auf dem Konto. Sie steht bei 12 Toren und ist damit ähnlich torgefährlich vor der Kiste wie Acar.
Joline Krumme hat sich auf dem dritten Platz platziert. Die Mitspielerin von Serter traf in der Partie gegen den FC Gerolfing zwar zum Ehrentreffer, verlor am Ende jedoch ebenfalls nicht nur das Angreiferinnen-Duell gegen Acar, sondern auch die Partie und den Anschluss an die Führung in der Torschützinnenliste.
1. Ramona Acar, FC Gerolfing: 13 Tore
2. Aline Serter, SG FC Puchheim/1. SC Gröbenzell: 12 Tore
3. Joline Krumme, SG FC Puchheim/1. SC Gröbenzell: 10 Tore
4. Nicole Connert, SV 1880 München: 9 Tore
5. Leonie Büssenschütt, SV 1880 München: 8 Tore
6. Zoe Klein, MTV Dießen am Ammersee: 7 Tore
6. Lucia Quiatkowsky, ESV München-Freimann: 7 Tore
6. Lara Streitfeldt, FC Gerolfing: 7 Tore
6. Viktoria Winter, SV Untermenzing: 7 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht auf FuPa? Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!