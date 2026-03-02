🗣:Gerolfing scheitert "am starken Gästekeeper" – Rosenheim glücklich

– Foto: Johannes Traub

In der Bezirksliga rollt der Ball wieder! Der FC Aschheim meldet sich mit frischen Wind aus der Winterpause und dominiert gegen den SV Waldperlach. Gerolfing und Gaimersheim trennen sich torlos voneinander. Rosenheim hatte das Glück auf seiner Seite.

Tobias Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: » Wir sind gut ins Spiel reingekommen, haben zwei gute Möglichkeiten. Leider wurden wir dann unsauber und haben zu ungeduldig in Aschheims Pressing gespielt. Aschheim war wahnsinnig abgezockt und effizient vor dem Tor. Der Sieg geht in Ordnung, die Höhe nicht.Wir lassen uns davon nicht verunsichern und richten den Blick auf den nächsten Gegner. «

Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: »Es war ein kampfbetontes und ausgeglichenes Spiel auf einem trockenen Kunstrasen. Von der Qualität der Chancen hatten wir die besseren. Wir scheitern jedoch am starken Gästekeeper. An der Konsequenz vor dem Tor werden wir intensiv arbeiten. Die Leistung, die Intensität und die Organisation stimmen, darauf können wir aufbauen. Insgesamt denke ich, dass der Punkt für beide Teams gerecht ist. Wir nehmen den Auswärtspunkt mit und bereiten uns auf ein schweres Auswärtsspiel beim VfR Garching vor.«

Patrick Zimpfer, Trainer der DJK Rosenheim: »Es war das befürchtet enge, körperlich betonte Abstiegs-Duell. Wir konnten das Spiel mit ziemlich viel Glück und einem Treffer in der Nachspielzeit gewinnen. Bruckmühl hat in der 1. Halbzeit sehr kompakt und gut verteidigt und ist dann auch verdient in Führung gegangen. Nach der Pause hatte Bruckmühl auch einige Chancen das Ergebnis auszubauen. Doch ab Minute 55 haben wir uns gefangen, viele Torchancen gehabt und verdient auf 1:1 verkürzt. Unser Keeper hielt uns durch eine Glanzparade im Spiel. In der Nachspielzeit haben wir dann glücklich das Spiel gedreht. Jetzt geht es für uns in die heiße Phase.«