🗣: Gerolfing mit "Fehlstart" – SVW mit "gravierenden Fehlern"

Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: »Ein ganz klarer Fehlstart von uns. In der ersten Halbzeit waren wir gut drin, bekommen aber nach einem Eckball für uns ein Gegentor. Die zweite Halbzeit war schlecht. Der Gegner hat die Tore gemacht und verdient gewonnen. Das war insgesamt zu wenig von uns.«

Sebastian Wastl, Trainer des SV Waldperlach: »Es war in meinen Augen ein typisches 0:0 Spiel. Wir machen in der ersten Halbzeit einen gravierenden Fehler, bekommen einen Konter und es steht 0:1. Spielanteile hatten wir definitiv nicht weniger als Dachau. Wir haben es einfach nicht reif genug gespielt, das ein oder andere Mal zu verspielt, nicht zielstrebig genug und nicht erwachsen genug. Das 0:2 fällt zu einer ungünstigen Zeit durch einen Elfer. Wir haben heute gute Anlagen gesehen. Wir sind uns aber auch bewusst, dass die Mannschaft, so wie sie jetzt zusammengestellt ist und vor allem die jungen Spieler, Zeit brauchen, die wir dem Team und allen Spielern geben müssen und auch wollen.«

Stefan Gutsmiedl, Trainer des ASV Dachau: »Für mich ist es natürlich etwas Neues nach acht Jahren – ein neuer Verein. Auch für die Mannschaft vom SV Dachau ist es komplett neu, dass es jetzt zwei Trainer gibt. Da Matse Koston aufgrund seiner schweren Knieverletzung operiert wurde, sind die Mannschaft und ich direkt ins kalte Wasser geworfen worden. Ich finde aber, wir haben das ganz großartig gemacht. Uns war klar, dass wir über die gesamten 90 Minuten sauber verteidigen müssen, und genau das haben wir umgesetzt. Wir haben nur wenige Torschüsse zugelassen. Natürlich hatte Waldperlach mehr Spielanteile und mehr Ballbesitz, und sie haben uns phasenweise schon leiden lassen. Aber am Ende des Tages haben wir defensiv nicht viel zugelassen und gleichzeitig immer wieder Nadelstiche gesetzt.Wir hatten gute Umschaltmomente, haben diese Situationen sauber ausgespielt und dadurch auch unsere Tore erzielt. Uns war bewusst, dass wir leiden müssen – und das haben wir getan. Insgesamt war das eine tolle Mannschaftsleistung.

Am Schluss hatte Waldperlach natürlich mehr Ballbesitz und mehr Spielanteile. Das haben sie gut gemacht, aber es ist nichts wirklich Zwingendes dabei herausgekommen. Gleichzeitig haben wir sie immer wieder vor große Aufgaben gestellt und mit unseren Kontern für Gefahr gesorgt.Wenn man hinten kein Tor kassiert und vorne seine Chancen nutzt, dann gewinnt man am Ende des Tages. Dementsprechend bin ich unfassbar stolz auf das Team. Es muss sich natürlich noch alles einspielen – mit zwei Trainern, einer neuen Mannschaft und einem neuen Teamgefüge. Deshalb sind wir jetzt einfach erst einmal überglücklich. Am ersten Spieltag weiß man nie genau, wo man steht. Trotzdem auch ein Lob an Waldperlach, die sich sicherlich ebenfalls einen Punkt verdient gehabt hätten. Aber am Ende haben wir das Spiel gewonnen.«