🗣: Gerolfing hält Klasse - WSV will "feiern, bis das Dach fliegt"

Den Lovric, Spielertrainer des FC Gerolfing: »Wir schaffen den Klassenerhalt aus eigener Hand. Mit unserem Spiel heute sind wir sehr stolz und zufrieden. Die erste Halbzeit war bärenstark und wir gehen verdient 3:0 in Führung. Nach der Halbzeit hat der Gegner zwei starke Tore gemacht. Danach sind wir aber wieder aufgewacht und haben das vierte Tor gemacht. Damit war das Spiel entschieden und wir haben den Klassenerhalt eingetütet.«

Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Glückwunsch an Gerolfing und auch Respekt an meine Jungs. Sie haben gegen einen starken Gegner nie aufgegeben. Sogar Chancen zum 3:3 waren da. Der Sieg für Gerolfing war trotzdem verdient. Wir müssen weiter dazulernen. Jetzt geht die Vorbereitung aufs letzte Spiel los. Das wollen wir gewinnen und eine bockstarke Premierensaison belohnen. Ich bin stolz auf die Jungs, den Verein und unsere tollen Fans. Nächsten Samstag wird in Walpertskirchen gefeiert, bis das Dach vom Sportheim fliegt. So viel ist sicher.«