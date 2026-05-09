 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

🗣: Gerolfing hält Klasse - WSV will "feiern, bis das Dach fliegt"

Die Stimmen zum 29. Spieltag der Bezirksliga Nord

von Sarah Georgi · Heute, 18:49 Uhr · 0 Leser
Der FC Gerolfing hat sich durch den Sieg gegen den SV Walpertskirchen den Klassenerhalt gesichert.
Der FC Gerolfing hat sich durch den Sieg gegen den SV Walpertskirchen den Klassenerhalt gesichert. – Foto: Johannes Traub

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Der FC Gerolfing hat sich am Freitagabend den Klassenerhalt gesichert. Meister SV Nord verlor überraschend klar beim SEF. Langengeisling und Gaimersheim trennten sich unentschieden. Die Stimmen der Trainer.

Gestern, 19:00 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
4
2

Den Lovric, Spielertrainer des FC Gerolfing: »Wir schaffen den Klassenerhalt aus eigener Hand. Mit unserem Spiel heute sind wir sehr stolz und zufrieden. Die erste Halbzeit war bärenstark und wir gehen verdient 3:0 in Führung. Nach der Halbzeit hat der Gegner zwei starke Tore gemacht. Danach sind wir aber wieder aufgewacht und haben das vierte Tor gemacht. Damit war das Spiel entschieden und wir haben den Klassenerhalt eingetütet.«

Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Glückwunsch an Gerolfing und auch Respekt an meine Jungs. Sie haben gegen einen starken Gegner nie aufgegeben. Sogar Chancen zum 3:3 waren da. Der Sieg für Gerolfing war trotzdem verdient. Wir müssen weiter dazulernen. Jetzt geht die Vorbereitung aufs letzte Spiel los. Das wollen wir gewinnen und eine bockstarke Premierensaison belohnen. Ich bin stolz auf die Jungs, den Verein und unsere tollen Fans. Nächsten Samstag wird in Walpertskirchen gefeiert, bis das Dach vom Sportheim fliegt. So viel ist sicher.«

Heute, 14:00 Uhr
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
5
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Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Langengeisling
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TSV Gaimersheim
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1
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Abpfiff

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
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SpVgg Kammerberg
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14:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV München 1954
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FC Moosinning Moosinning
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
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15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SpVgg Altenerding
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TSV Rohrbach
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15:00

Morgen, 17:00 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
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ASV Dachau
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17:00