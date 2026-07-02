Geroldshausen hebt in die Bezirksliga ab – Oberding erklimmt Spitze

Die ersten Meister stehen fest. Die besten Bilder und Videos? Kommen von euch! Die Meistergalerie im Kreis Donau/Isar.
FuPa sucht die Meister aller Kreise in Oberbayern. Bilder und Videos gerne an:
Das Maß aller Dinge in der Kreisliga 4 waren definitiv die Damen des SV Geroldshausen. Mit zehn Punkten Vorsprung auf den zweiten Platz und 76:8 Treffern zündeten die Meisterinnen die Rakete und landen künftig in der Bezirksliga!
Gleich doppelt Grund zum Feiern in Langengeisling! Denn nicht nur die Zweitvertretung der Männer ballert sich zum Meister, auch die Frauen II dürfen am Ende der Saison über den Titel jubeln.
Mit 58 Zählern auf dem Konto und der besten Defensive der Liga krönt sich der TuS Oberding II zum Meister der C-Klasse 4 und steigt in die B-Klasse 5 auf! Herzlichen Glückwunsch.
Spannung bis zum letzten Spieltag! Trotz der Punktgleichheit mit dem FC Hepberg darf sich der SV Dolling künftig Kreisklassist nennen und verabschiedet sich als Meister aus der A-Klasse 1!
"Meister Samma!" - und das hat sich der FC Gerolfing mehr als verdient. Nach drei Spielzeiten am Stück in der A-Klasse und zwei knapp verpassten Aufstiegen, melden sich die Kicker wieder in der Kreisklasse zurück.
An der Spitze der C-Klasse 2 befindet sich der Türk SV Pfaffenhofen mit 14 Punkten Vorsprung auf den zweiten Platz. 24 Siege, eine Niederlage und ein Remis – was für eine Bilanz! Hut ab!
Puuuh war das knapp! Bis zum letzten Spieltag herrschte Aufregung ins Steinsdorf. Denn erst durch den 4:1-Auswärtssieg stand fest: die Frauenmannschaft ist Spitzenreiter und steigt in die Kreisliga auf! Wahnsinn!
Was für eine Saison vom FT Ringsee! In der Rückrunde bis auf ein Spiel ungeschlagen und ein Torverhältnis von 89:19 Toren! Überragend! Verdient stehen die Ingolstädter an der Spitze der B-Klasse 2.
Komplette Ekstase in "Richtown"! Nach acht Jahren in der A-Klasse ist Schluss! Der TSV Reichertshausen krönt sich mit 59 Punkten zum Meister der A-Klasse 4 und steigt in die Kreisklasse auf.
Mit einem 2:0-Heimsieg über den FC Tegernbach verabschiedete sich der TSV 1921 Großmehring aus der Kreisklasse 2 und krönt sich zum Meister. Glückwunsch!
Die letzten Saisons waren für die Fans, Spieler und Mitglieder des TSV Eching dramatisch. Auf den Abstieg aus der Bezirksliga in der Saison 23/24 folgte der Abstieg aus der Kreisliga in der Saison 24/25. Die Angst auf den dritten Abstieg in Folge haben die Echinger schnell bei Seite geschoben. Jetzt gibt es endlich wieder Grund zum Feiern!
Eine überzeugende Darstellung legten die Mannen des TSV Grüntegernbach II ab. 79 Tore, 58 Punkte und ein Punkt Vorsprung auf den SV Buch ist am Ende des Tages zwar knapp, aber dennoch genügend für den Meistertitel der B-Klasse 5!
Am Ende reichte es für die Mannen der SG Istanbul Moosburg nur für den zweiten Platz, aber wenn diese Meisterschaftsbilder dabei entstehen, dann wird es wohl allen denkbar egal sein. Glückwunsch zum Aufstieg!
Ein schönes Meisterbild für den Abschluss einer blitzsauberen Saison! Der FC Hitzhofen-Oberzell überzeugte in der Kreisliga 1 über die komplette Dauer. Am Ende stehen neun Punkte vor dem Zweiten aus Denkendorf da. Und doch verzichten die Hitzhofener auf die Früchte ihres Erfolgs. Die Mannschaft bleibt auch in der nächsten Saison eine Kreisliga-Mannschaft.
Die Spielzeiten 23/24 und 24/25 waren für den TSV Reichertshofen tragisch. Zweimal hintereinander verpassten die Reichertshofener den Aufstieg, zweimal reichte es nur für Platz drei. In dieser Saison war der TSV aggressiv genug und schnappte sich nicht nur den Aufstieg in die Kreisklasse, sondern auch den Titel der A-Klasse 3.
Was für eine Saison des SV Kasing II! Mit, Stand jetzt, nur einer Niederlage und einem Torverhätlnis von 71:16 marschiert der SVKII souverän in die A-Klasse.
Meister in der B-Klasse 4 Donau/Isar wird der FC Moos-Eittingermoos und das völlist verdient. Mit einem Torverhältnis von 80:26 Treffern und stolzen 51 Punkten auf dem Konto geht es für den FC Moos in Richtung A-Klasse.
Nach dem 4:0-Auswärtssieg gegen den TSV Nordler stand es fest: Der Türkische SV 1972 Ingolstadt spielt nächste Saison in der Kreisliga! Stand jetzt sind Türk Ingolstadt 18 Siege gelungen. Was für eine wahnsinns Saison!
57 Punkte nach 20 Spielen und damit nicht mehr einzuholen ist der TSV Hohenwart II. Zum Vergleich: Der FSV Pfaffenhofen III steht mit 37 Zählern auf dem Konto auf dem zweiten Platz nach 21 Spieltagen.
Mit dem 2:0-Sieg gegen Ottenhofen löst der SV Eichenried das Ticket für die Kreisliga. Der SVE spielte eine überragende Saison: 18 Siege und nur eine Niederlage. Hinzu kommt ein Torverhältnis von 83:23 Toren, stand jetzt. Wahnsinn!