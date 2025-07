Gernot Mang im Interview: „Eine Übergabe war vom ehemaligen Präsidium nicht gewünscht“

Nein, bisher ist meine Lebensqualität gut geblieben – obwohl ich täglich acht bis zehn Stunden für den Verein im Einsatz bin. Aber schauen wir mal, was die nächste Zeit bringt. Wir haben schon einen Berg an Arbeit vor uns.

Wie war das für Sie?

Es fühlte sich teilweise an wie in einem Vakuum. Wir wussten nicht: Kommt der Deal zustande? Kommt er nicht zustande? Wir wurden trotz Angebot leider in keiner Form in Gespräche involviert. Wir haben versucht, Informationen zu bekommen, aber es hieß immer: „Geheimhaltung, Geheimhaltung!“

Es kommen jetzt täglich neue Details ans Licht. Hinter dem mysteriösen Matthias Thoma soll eine Briefkastenfirma stecken…

Was soll ich dazu sagen? Man kann jetzt weiterwühlen – oder man sagt einfach: Schluss! Der Deal ist nicht zustande gekommen, so etwas kommt vor. Der Blick muss nach vorne gehen, alles andere bringt 1860 nicht weiter.

Briefkastenfirma klingt weniger sympathisch als Familien-Holding.

Wenn man das so sieht, ist 1860 womöglich Schlimmeres erspart geblieben. Wenn die Gerüchte bzw. Aussagen der involvierten Personen alle stimmen, ist wohl wirklich ein Kelch an uns vorbeigegangen. Dann muss man sagen: Gott sei Dank ist es geplatzt, denn der jetzige Mitgesellschafter ist wenigstens greifbar.

Greifbar - und er kommt nächste Woche nach München. Welche Frage werden Sie Hasan Ismaik als erstes stellen?

Ich glaube, es gibt verschiedene Themen, die wir besprechen müssen. Zunächst einmal ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig noch besser kennenlernen. Das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen – auch wenn ich bereits mit ihm in Kontakt stehe. Eine wichtige Frage ist natürlich: Ist sein Verkaufswille nach wie vor da?

Falls ja, was würde das bedeuten?

Dann müssen wir einen sauberen Prozess einleiten, einen M&A-Prozess, wie das so schön heißt. Es scheint auch so zu sein, dass es ein Zweit- und Drittangebot gegeben hat. Von dem weiß ich aber auch noch nichts. Es muss jetzt auf jeden Fall alles auf den Tisch.

Ihre weiteren Fragen?

Natürlich auch: Wie geht es weiter mit der KGaA? Was ist der Plan für die nächsten Jahre? Wir müssen in Szenarien denken: Was passiert, wenn wir in welcher Liga spielen? Wie sieht das dann wirtschaftlich aus? Das sind wichtige Themen, die wir offen und ehrlich besprechen müssen.

Stimmt es, dass der Verein auf das nächste Millionenloch zusteuert? Schon im Herbst könnten laut SZ fünf Millionen Euro für die Fortführungsprognose fehlen.

Auch diese Zahlen müssen jetzt auf den Tisch. Und dann müssen wir sie analysieren.

Apropos Zahlen. Der Verein scheint jetzt ein Preisschild zu haben: Es variiert zwischen 50 und 57 Millionen Euro für den Verkauf der Ismaik-Anteile.

Ich habe auch schon 25 und 20 gehört (lächelt). Eins ist klar: Sollte es in eine neue Verkaufsphase gehen, muss das definitiv anders ablaufen. Man darf erst an die Öffentlichkeit gehen, wenn alles wasserdicht abgeschlossen und ins Handelsregister eingetragen ist - und wenn das Geld überwiesen wurde. Anders macht es keinen Sinn.

Kann man es vielleicht so zusammenfassen: Hasan Ismaik hat sich von einer Fabelzahl den Kopf verdrehen lassen und Ihr Vorgänger von der Aussicht auf einen umjubelten Abgang? Haben beide Seiten deswegen Ihre Sorgfaltspflicht vernachlässigt, den Kaufinteressenten betreffend?

Wie gesagt: Nachdem ich nicht involviert war, kann und will ich das nicht beurteilen.

Gab es eigentlich eine offizielle Amtsübergabe? Hat Herr Reisinger die Geschäfte formal an Sie übergeben?

Nein, das kam nicht zustande. Eine Übergabe war vom ehemaligen Präsidenten nicht gewünscht.

Und mit den anderen ehemaligen Präsidiumsmitgliedern?

Auch nicht. Ich weiß, dass das absolut unüblich ist. Man sollte die persönlichen Befindlichkeiten weglassen, schließlich geht es um den Verein. Bei vielen Sachen musste ich mich reintasten. Ich habe das Glück, dass der Verwaltungsrat sowie die Geschäftsstelle und das Management gut funktionieren. Die Zusammenarbeit ist ausgezeichnet: offen und vertrauensvoll.

Der Verwaltungsrat gilt aber als nicht unbedingt investorenfreundlich. Wie wollen Sie eigentlich Ihr Amt ausüben? Es gab den Präsidenten Peter Cassalette, der Ismaik schalten und walten ließ – und zuletzt gab es Reisinger, der erst nach sieben Jahren den persönlichen Austausch suchte.

Wir müssen überlegen, was wir wollen. Wenn wir ehrlich sind: Wir wollen alle raus aus der 3. Liga, und zwar so rasch es geht. Dazu kommt das NLZ, die Investitionen, damit der Rasen wieder erstklassig wird, da haben wir einen Investitionsstau. Das sind Themen, die müssen wir ansprechen. Und das geht nur mit dem Mitgesellschafter. Genauso wie die Stadionfrage.

Gutes Stichwort: Woher rührt eigentlich Ihr Optimismus, an der Begrenzung auf 18.100 Zuschauern im Grünwalder Stadion rütteln zu können?

Aus den Gesprächen, die ich derzeit mit der Stadt führe. Diese sind sehr offen und sehr vertrauensvoll. Durch die Olympia-Bewerbung hat sich etwas verschoben -Stichwort Sportfördertopf, die Sportmilliarde, wie es so schön heißt. Wir müssen schauen, dass wir schnellstmöglich eine Lösung finden. 18.000 Zuschauer – die sehe ich einfach nicht bei unserem Verein.

Der Drittligastart rückt näher. Haben Sie die Befürchtung, dass die politischen Unruhen die sportliche Euphorie überlagert?

Nein, die Euphorie ist weiter riesig. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich an die Gespräche mit den Leuten denke, an das Funkeln in ihren Augen. Beim Fanfest waren 5.000 Leute. Dort war die Gesellschafterproblematik unter den Fans kaum Thema. Und auch das Team verhält sich großartig, ist fan-nah. Da hat Christian Werner echt einen super Kader zusammengestellt, in dem es menschlich auch gut harmoniert.

Sie haben sich die „verbale Abrüstung“ auf die Fahnen geschrieben. Wie soll die konkret aussehen?

Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir arbeiten etwas aus, Vizepräsident Peter Schaefer ist dabei federführend. Da wird in den nächsten Wochen etwas kommen. Man kann kritisieren, aber nicht ins Persönliche gehen.

Haben Sie sich schon das neue Trikot gekauft?

Ich besitze beide Trikots bereits, das Heim- sowie das Auswärtstrikot. Ich gehe gerne im Trikot an der Isar laufen, bin stolz es zu tragen.

Werden Sie beim Laufen schon erkannt?

Ein paar Mal hat man mir schon zugerufen, ja. Ich höre dabei aber Musik, bin in meiner eigenen Welt. Ich hoffe, dass ich nicht arrogant rüberkomme, wenn ich die Menschen manchmal einfach nicht höre.

Der Plan des neuen 1860-Präsidiums: Bei Auswärtsspielen ist immer mindestens eine Person live dabei

Wer ist denn Ihr aktueller Lieblingsspieler bei den Löwen?

Es gibt viele. Ich war aber immer schon großer Fan von Florian Niederlechner. Er gefällt mir genauso wie Kevin Volland sehr, besonders vom Charakter her. Aber auch Jesper Verlaat ist beeindruckend, wie er die Mannschaft führt, an seiner Aufgabe gewachsen ist. Generell bin ich aber begeistert vom gesamten Team, wie es auf und neben dem Platz auftritt. Das ist Sechzig-like. Letztlich muss ich aber sagen: Mein Lieblingsspieler ist am Ende jeder Nachwuchsspieler aus der eigenen Jugend, der den Sprung zu den Profis geschafft hat.

In Essen sind Sie im Stadion dabei?

Ja, das lasse ich mir nicht entgehen. Prinzipiell versuche ich so viel wie möglich auch auswärts mitzunehmen. Unser Ziel ist es, dass mindestens eine Person aus dem Präsidium immer live vor Ort dabei ist.

Sie sind laut eigener Aussage ein „nahbarer Präsident“, reden viel mit den Fans. Wie würden Sie das aktuelle Stimmungsbild zeichnen?

Der größte gemeinsame Nenner aller Fans ist der sportliche Erfolg. Die Leute haben keine Lust mehr auf Streit. Beinahe jeder hat zu mir gesagt: `Bring einfach Ruhe in diesen Verein`. Man kann unterschiedlicher Ansicht sein und diskutieren – aber mit Respekt. Wir sind aber nicht für den Fußball verantwortlich, sondern auch für die anderen rund 5.000 Mitglieder, die sind auch wichtig.

Am Montag ist Karl-Christian Bay aus dem Aufsichtsrat zurückgetreten. Werden Sie sein Nachfolger?

Das werden wir sehen, aber ich habe es vor. Die wegweisende Entscheidung hierzu trifft die Hauptversammlung.

Thema Einigkeit im Club: Müssen Sie in der e.V.-Spitze zusammen mit dem Mitgesellschafter nicht genau das eben vorleben, anders als in der Vergangenheit?

Ja natürlich, interne Diskussionen gehören nicht an die Öffentlichkeit. Wir müssen auch endlich mit den ständigen Posts in den Sozialen Netzwerken aufhören. Jeder muss den anderen dabei übertreffen. Das ist fast Kindergarten-Niveau und muss aufhören – und zwar von beiden Seiten! Anders funktioniert es nicht. Mit der Stadt haben wir auch vereinbart, nur noch gemeinsam zu kommunizieren und nicht mal die eine und mal die andere Seite. Auch die ewigen Schuldzuweisungen bringen niemandem etwas.

Viele Themen, die Sie kommende Woche mit Herrn Ismaik besprechen müssen. Erfahren die Mitglieder, welche Resultate dabei herauskommen?

Die Mitglieder haben ein Recht, zu wissen, was besprochen wird. Wir wollen nach den Gesprächen ein gemeinsames Presse-Statement abgeben. Damit werden auch die Spekulationen weniger.

Ihr Vorgänger Robert Reisinger konnte nach einem Jahr im Amt den Drittliga-Aufstieg feiern. Können Sie das 2026 mit dem Zweitliga-Aufstieg toppen?

Ich bin immer optimistisch, freue mich riesig auf die Saison und habe ein gutes Gefühl. Aber den Aufstieg garantieren kann ich nicht. Der Start hat es in sich, danach wissen wir genau, wo wir stehen.

Welche Schlagzeile möchten Sie nach Ihrer Amtszeit gerne lesen?

Lassen Sie uns zuerst arbeiten – dann reden wir weiter. Wir haben noch nichts geleistet. Ein Schritt nach dem anderen.