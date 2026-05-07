Gernlinden dreht nach der Pause auf – Gröbenzell verliert in Hechendorf

Der TSV Gernlinden gewinnt nach einem Eigentor noch mit 2:1. Gröbenzell muss nach der Niederlage weiter um den Klassenerhalt zittern.
Während Arsenal London gegen Atlético Madrid den Einzug ins Champions-League-Finale klarmachte, standen auch im Landkreis einige Nachholpartien auf dem Programm. Und zumindest in Sachen Tore waren diese um einiges unterhaltsamer.
TSV Hechendorf – 1. SC Gröbenzell 3:0 (2:0) – Müssen die Gröbenzeller noch einmal um den Klassenerhalt zittern? Nach der Niederlage in Hechendorf beträgt der Vorsprung auf die Relegationsplätze vier Spieltage vor Schluss noch sechs Punkte. Und nun hat das Team vom Gröbenbach drei Duelle mit Abstiegskandidaten vor der Brust. In Hechendorf liefen die Gröbenzeller schon früh der Musik hinterher. David Rose sorgte mit einem Doppelpack für die 2:0-Pausenführung der Gastgeber (8. und 40.). In der 80. Minute machte Dominik Stützer alles klar.
TSV Gernlinden – TSV Alling II 2:1 (0:1) – Sportlich ging es in dem Duell der beiden Mannschaften aus dem sicheren Tabellenmittelfeld um nichts mehr. Und trotzdem zeigten die Gastgeber aus Gernlinden Kampfgeist und schlugen nach einem 0:1-Pausenrückstand noch zurück. Dabei hatten die Allinger gar nicht getroffen. Das Tor hatten sich die Gastgeber in der 27. Minute selbst eingeschenkt. Umso größer war der Wille bei den Gernlindnern, dieses Malheur wiedergutzumachen. Das gelang schließlich nach Wiederanpfiff. Felix Kretschmann (58.) und Mehmet Acikgöz (69.) sorgten mit ihren Treffern für den 2:1-Sieg der Gastgeber.
SpFr Breitbrunn II – ASV Biburg 2:7 (2:1) – Eine Halbzeit lang lieferten sich Breitbrunns Zweite und der ASV Biburg ein Duell auf Augenhöhe. Beim Pausenpfiff führten die Gastgeber nach Toren von Patrick Kündinger (6.) und Claudio Busillo (8.) knapp mit 2:1. Zuvor hatte Kalou Traore für die Biburger das 1:0 markiert (2.). Doch nach Wiederanpfiff kam die Gäste-Offensive ins Rollen und schenkte Breitbrunn gleich ein halbes Dutzend Tore ein. Fereydoun Firuzkouhi (51. und 74.), Pajtim Canolli (58.), Carlos Lukwago (62.), nochmals Traore (79.) und Gerd Berishaj (86.) sorgten für den höchsten Saisonsieg der Biburger und machten damit auch rechnerisch den Klassenerhalt fix.