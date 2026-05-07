Gernlinden dreht nach der Pause auf – Gröbenzell verliert in Hechendorf Fußball im Landkreis Fürstenfeldbruck von Thomas Benedikt · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Der TSV Gernlinden (in Blau) im Spiel gegen den TSV Alling II (weiße Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Der TSV Gernlinden gewinnt nach einem Eigentor noch mit 2:1. Gröbenzell muss nach der Niederlage weiter um den Klassenerhalt zittern.

Während Arsenal London gegen Atlético Madrid den Einzug ins Champions-League-Finale klarmachte, standen auch im Landkreis einige Nachholpartien auf dem Programm. Und zumindest in Sachen Tore waren diese um einiges unterhaltsamer. Kreisklasse Di., 05.05.2026, 20:00 Uhr TSV Hechendorf Hechendorf 1. SC Gröbenzell Gröbenzell 3 0 Abpfiff TSV Hechendorf – 1. SC Gröbenzell 3:0 (2:0) – Müssen die Gröbenzeller noch einmal um den Klassenerhalt zittern? Nach der Niederlage in Hechendorf beträgt der Vorsprung auf die Relegationsplätze vier Spieltage vor Schluss noch sechs Punkte. Und nun hat das Team vom Gröbenbach drei Duelle mit Abstiegskandidaten vor der Brust. In Hechendorf liefen die Gröbenzeller schon früh der Musik hinterher. David Rose sorgte mit einem Doppelpack für die 2:0-Pausenführung der Gastgeber (8. und 40.). In der 80. Minute machte Dominik Stützer alles klar.

A-Klasse

TSV Gernlinden – TSV Alling II 2:1 (0:1) – Sportlich ging es in dem Duell der beiden Mannschaften aus dem sicheren Tabellenmittelfeld um nichts mehr. Und trotzdem zeigten die Gastgeber aus Gernlinden Kampfgeist und schlugen nach einem 0:1-Pausenrückstand noch zurück. Dabei hatten die Allinger gar nicht getroffen. Das Tor hatten sich die Gastgeber in der 27. Minute selbst eingeschenkt. Umso größer war der Wille bei den Gernlindnern, dieses Malheur wiedergutzumachen. Das gelang schließlich nach Wiederanpfiff. Felix Kretschmann (58.) und Mehmet Acikgöz (69.) sorgten mit ihren Treffern für den 2:1-Sieg der Gastgeber. B-Klasse