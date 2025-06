Gern und Dachau II machen es spannend - Pasing steigt auf

Der TSV Ottobrunn hat sich mit einem knappen 1:0-Erfolg im Rückspiel über den TSV Haar den Klassenerhalt in der Kreisliga gesichert. Lange stand es 0:0, ehe Abstimmungsprobleme in der Haarer Kette den TSV Ottobrunn zu einem Tor einluden. Philipp Möbius war der glückliche Torschütze (67.), der die Führung und letztlich auch den Sieg für die Ottobrunner besorgte.

In den Schlussminuten ging es nochmal heiß her, sodass beide Teams das Spiel nur zu zehnt beendeten. Der TSV Haar hat als Tabellenzweiter den Sprung in die Kreisliga verpasst und kann ab nun Kräfte für die neue Saison sammeln.

TSV Haar – TSV Ottobrunn 0:1

TSV Haar: Justus Gassel, Dominik Mooser, Haydn Bowen, Lukas Rother (82. Florian Daniel), Felix Weidmann, Daniel Pollok, Marius Pollok, Jonas Göbel, Joscha Schöffel, Meris Durmic (63. Kilian Helfrich), Reinhold Pommerenke - Trainer: David Dechamps

TSV Ottobrunn: Felix Knaus, Tim Kis-Zsirai Sirchich, Markus Hainzl, Leonhard Eichner, Lorenz Münster, Noah Jeremies, Philipp Möbius, Lukas Schuderer (78. Jetmir Murati), Anton Hofer, Paul Ledermann (56. Gökay Cin) (86. Hardy Leuschner), Tobias Radwan - Trainer: Thomas Seethaler

Schiedsrichter: Farras Fathi (München) - Zuschauer: 624

Tore: 0:1 Philipp Möbius (67.)

Rot: Marius Pollok (95./TSV Haar/)

Gelb-Rot: Noah Jeremies (98./TSV Ottobrunn/)

Das nächste Tor fiel erst in der 65. Minute, diesmal für Karlsfeld. Torschütze war Kilian Schestak. Durch den komfortablen Vorsprung aus dem Hinspiel wurde es auch nicht mehr eng für die Gäste. Schwabing verpasst den Sprung in die Kreisliga, Karlsfeld II jubelt über den Klassenerhalt.

Nach einem 3:0 im Hinspiel für die Reserve des Landesligisten TSV Eintracht Karlsfeld kam diese im Relegations-Rückspiel gegen den FC Schwabing II nicht über ein 1:1 hinaus. Schwabings Top-Torjäger Oliver von Eitzen brachte seine Elf in der 13. Minute in Führung, aber Karlsfeld ließ keine weiteren Treffer hinzu.

Der SV Günding hat knapp den Aufstieg in die Kreisliga verpasst. Durch die 1:3-Niederlage im Hinspiel hatte am Ende der heutige Gast, TSV 1865 Dachau II einen Treffer mehr auf dem Konto. In der 58. Minute ging Günding durch Benedikt Rabl in Führung, welche Dachaus Georgios Dafermos in der 71. Minute egalisieren konnte. In der 80. Minute wurde Torschütze georgios Dafermos mit glatt rot vom Platz gestellt, sodass Günding von nun an in Überzahl agierte.

In der 87. Minute ging die Heim-Elf erneut in Führung. Torschütze war diesmal Philipp Schick. Die zu zehnt agierenden Dachauer schossen erneut den Ausgleich (90.+1, Mick Dorfmeister), doch Günding war noch nicht fertig. In der 90.+5 gelang den Gündingern noch der dritte Führungstreffer des Tages durch erneut Benedikt Rabl. Am Ende rettete 1865 Dachau II gerade so den Klassenerhalt.

SV Günding – TSV 1865 Dachau II 3:2

SV Günding: Marcel Kemmerer, Luis Heitmeier, Florian Riedl, Benedikt Rabl, Alexander Fellner, Emre Demir, Christian Roth, Benedikt Kronschnabl, Anton Rusp, Matej Popovic, Okan Yenisu - Trainer: Stephan Liebl - Trainer: Alexander Fellner

TSV 1865 Dachau II: Alperen Adatepe, Benedikt Blank, Paolo D´Avanzo, Emilio D'Avanzo, Mario Gratzl, Mick Dorfmeister, Beren Mete, Enis Kavkazi, Thomas Mitsakos, Altan Duman, Christian Doll - Trainer: Manuel Stangl

Schiedsrichter: Korbinian Badmann - Zuschauer: 515

Tore: 1:0 Benedikt Rabl (58.), 1:1 Georgios Dafermos (71.), 2:1 Philipp Schick (87.), 2:2 Mick Dorfmeister (90.+1), 3:2 Benedikt Rabl (90.+5)

Rot: Georgios Dafermos (80./TSV 1865 Dachau II/)