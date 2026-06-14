Germeroth voran: Die Elf des Jahres der KLA Hofgeismar-Wolfhagen Die Spieler der Saison aus Sicht der FuPa-Community von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Angelo Wiesner

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists gepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließt in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Im Tor steht Stefan Gorgiev vom TSV Zierenberg. Der Schlussmann wurde fünfmal in die Elf der Woche gewählt und sichert sich damit den Platz zwischen den Pfosten. In der Kreisliga A Hofgeismar-Wolfhagen kam Gorgiev auf 25 Einsätze. Die Dreierkette bilden Fabian Schütz von der SG Altenhasungen/Oelshausen/Istha, Niklas Felix Latendorf von der SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen II und Felix Müller vom SV Ehlen. Schütz wurde fünfmal nominiert und steuerte drei Tore sowie fünf Assists bei. Latendorf kam auf vier Nominierungen und verbuchte in 20 Spielen drei Vorlagen und Felix Müller kam mit vier Nominierungen auf ein Tor und zwei Assists.

Im Mittelfeld steht Laurin Hinz von der SG Altenhasungen/Oelshausen/Istha, der sechsmal in die Elf der Woche gewählt wurde und mit zwölf Toren sowie 23 Assists herausragende Werte vorweist. Neben ihm stehen Nicklas Germeroth vom TSV Zierenberg mit sieben Nominierungen, Niklas Oberbeck vom SV Espenau II mit neun Toren und vier Assists sowie Ludwig Deichmann vom TSV Carlsdorf, der sieben Treffer und 14 Vorlagen sammelte. Im Angriff steht Manuel Rost von der SG Altenhasungen/Oelshausen/Istha. Der Offensivspieler wurde sechsmal nominiert und lieferte mit 24 Toren sowie 27 Assists die stärksten Scorerwerte dieser Elf. Neben ihm stehen Felix Blätterbauer von der SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen II, der auf 15 Tore und sieben Assists kommt, sowie Niklas Witt vom SV Ehlen mit 13 Treffern und fünf Vorlagen.