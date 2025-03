Germering will 6-Punkte Start fortsetzen

Der SV Germering ist mit 6 Punkten aus den ersten beiden Spielen in die Rückrunde gestartet. Das erste Spiel (noch ein Vorbereitungsspiel aus der Hinrunde) wurde mit 4:2 gegen den FC Landsberied und am vergangenen Sonntag mit 6:1 in Malching gewonnen. Beide Spiele wurden mit der nötigen Konsequenz und Ernsthaftigkeit trotz der tabellarischen Situation der Gegner angenommen.

Das wird auch am kommenden Sonntag, den 30.03. im Heimspiel gegen den FC Puchheim nötig sein, die als aktueller Tabellenzehnter anreisen. Dass man in Germering immer 100 Prozent benötigt um Spiele zu gewinnen, hat die Mannschaft um das Trainergespann Patsch/Patsch/Jakob bereits im Hinspiel erfahren müssen, als man mit 1:3 absolut verdient als Verlierer vom Platz ging. Diesen Spieß will man am Sonntag im Heimspiel unbedingt drehen, die (bis jetzt) kleine Erfolgsserie fortsetzen und sich weiter in den Top-5 der Liga festbeißen. Auch die zweite Mannschaft bestreitet am Sonntag bereits um 12:00 Uhr ihr zweites Rückrundenspiel gegen die Zweitvertretung des FCP.