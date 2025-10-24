Germering mit erstem Sieg der Saison ‒ Maisach II und BVTA souverän

SV Germering – TSV Hechendorf 3:2 (1:1) – Wer im neunten Anlauf den ersten Sieg holt, der jubelt an sich schon etwas emotionaler. Erst recht, wenn die Dramaturgie des Spiels schon nicht mehr an einen Erfolg hat glauben lassen. Denn mit seinen beiden Treffern sorgte Jonas Hoffmann (87. und 90.+1) für die nicht mehr einkalkulierten drei Punkte der Germeringer. Die waren durch Robert Cupic (14.) in Führung gegangen, konnten aber den knappen Vorsprung nicht in die Pause retten, da Hechendorfs Marthias Huber einen Elfmeter (45.) verwandelt hatte. Constantin Höchs (64.) hatte sogar für eine zwischenzeitliche Führung der Gäste gesorgt.

FC Aich II – SC Maisach II 2:4 (1:2) – Mit ihrem Auswärtssieg konnten die Maisacher den Anschluss an das Tabellen-Mittelfeld halten. Die Basis dafür schuf Noah Miethe, der seine Farben vor Pause zweimal in Führung brachte (27. und 36.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte Nikolas Januschke erzielt. Für die Gäste erhöhte dann Kelvin Gomez (67.), doch Daniel Urbach konnte postwendend verkürzen (68.). Mit dem Treffer von Maisachs Julian Statnik (83.) war die Entscheidung allerdings gefallen.

B-Klasse 1

BVTA Fürstenfeldbruck – FC Puchheim II 7:2 (4:1) – Der Erfolg der Gastgeber war nie in Gefahr. Bereits nach einer halben Stunde hatten Emmanuel Ojo (11.), Kaan Öztürk (14.), ein Puchheimer Eigentor (20.) und Collis Ojo (31.) für klare Verhältnisse gesorgt. Gabriel Ehrens㈠berger konnte per Elfmeter verkürzen (34.), ebenso wie Tenker Gebresilassie (71.). Trotzdem erwies sich der BVTA auch im zweiten Durchgang durch zweimal Ahmed Abdikadir Sharif (57. und 78.) sowie nochmals Collis Ojo (79.) als treffsicherer.