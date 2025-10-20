Germering kassiert Klatsche ‒ Wildenroth und SCF Remis

SV Germering – TSV Pentenried 1:5 (1:2) – Trotz früher Führung gab es für die Germeringer am Samstagmittag zuhause gegen den TSV Pentenried nichts zu holen. Pascal Esser war es, der die Hausherren schon nach vier Minuten in Führung brachte. Auch danach machten die Germeringer weiter Druck und kamen zu einigen Torchancen. Björn Papelitzkys Ausgleich (23.) und die Führung für die Gäste durch den eingewechselten Constantin Irzinger (35.) bekamen der Moral der Germeringer scheinbar nicht gut. Nach dem Seitenwechsel machten die Pentenrieder genau da weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten. Papelitzkys zweiter Treffer (51.) sorgte für klare Verhältnisse. Paul Neumann (71.) und Felix Neumann (78.) sorgten dann für den 5:1-Endstand.

SC Fürstenfeldbruck – SpVgg Wildenroth 2:2 (1:2) – „Vor dem Spiel hätte jeder von uns ein Unentschieden unterschrieben, und das würde ich jetzt auch nach der Partie“, äußert sich wildenroths Teamsprecher Jürgen Throm nach der Partie am Samstagmittag gegen den SC Fürstenfeldbruck. Die Hausherren starteten deutlich energischer in die Partie, und konnten sich auch nach vier Minuten belohnen: Santiano Ghigani sorgte für das frühe 1:0. Obwohl Timo Ritter postwendend per Kopf ausgleichen konnte (8.) war der SCF weiterhin spielbestimmend und kam auch zu mehreren hochkarätigen Chancen, die aber ungenutzt blieben. Erst nach einer halben Stunde fanden die Wildenrother ins Spielgeschehen. Ein gut ausgespielter Konter bescherte den Gästen dann sogar die Führung, wieder traf Timo Ritter (35.). In der zweiten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen, beide Mannschaften kamen zu Chancen. Matija Rajics Ausgleichstreffer (79.) sorgte noch einmal für Spannung, denn beide Mannschaften wollten in diesem wichtigen Duell die drei Punkte mitnehmen. Ein anschließender Führungstreffer des SCF wurde wegen Abseitsstellung aberkannt, die Gäste kamen ebenfalls noch zu einer Großchance, die allerdings ungenutzt blieb. „Das Remis geht in Ordnung, der SCF hat auch keinen Punkt auf uns aufholen können“, zieht Throm nach der Partie Fazit.

TSV Geiselbullach II – Gautinger SC 0:1 (0:0) – Die Geiselbullacher hadern mit dem Schiedsrichter. Mehrere fragwürdige Entscheidungen auf beiden Seiten prägten die Partie am Samstagnachmittag. Bereits in den ersten 25 Minuten kamen zwei Gautinger Kicker nach grobem Einsteigen mit einer gelben Karte davon. Allgemein war es ein sehr raues Spiel, in dem beide Mannschaften vermehrt zu Chancen kamen, die aber besonders wegen zwei starker Defensiven nicht genutzt wurden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es dann Gautings Timo Leigh, der vom Punkt für den einzigen Treffer einer heiß umkämpften Begegnung sorgte. Die Bullacher machten daraufhin weiter Druck, es blieb aber beim 0:1.