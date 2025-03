Germanias Ausrutscher bleibt ungenutzt, Emsdetten 05 II überrascht SCA

Die Kreisliga A Steinfurt ist wieder aus der Winterpause zurück: Die Teams an der Tabellenspitze sind noch nicht ganz aufgetaut, Emsdetten 05 II schießt sich in Person vom neuen Co-Trainer Vargin Der den Frust von der Seele und Mesum II knockt den FSV Ochtrup mit einem Last-Minute-Tor aus. Das war der 18. Spieltag der Kreisliga A Steinfurt.

Traumeinstand für neues Trainer-Duo

Nach der bislang mageren Punkteausbeute hatte die sportliche Leitung von Emsdetten 05 kurz vor dem Jahreswechsel ein neues Trainerteam für die zweite Mannschaft vorgestellt: Kevin Botella fungiert als neuer Chefcoach, Vargin Der kommt zudem vom SC Reckenfeld und unterstützt Botella als spielender Co-Trainer. Im ersten Ligaspiel des neuen Jahres für die Emsdettener Reserve, der SC Altenrheine II gastierte am Wasserturm, gab es nun einiges zu bejubeln − vor allem für Vargin Der. Ihm gelang in seinem Pflichtspieldebüt gleich ein lupenreiner Hattrick: Die Treffer zum 1:0, 2:0 und 3:0 gehen alle auf sein Konto. In der Nachspielzeit erhöhte Tim Schomaker noch auf 4:0 − Endstand. Die Wichtigkeit dieses Dreiers für 05 II zeigt sich auch in der Tabelle: Da Westfalia Leer am Sonntagnachmittag gegen Vorwärts Wettringen II verlor (0:3), verlässt die Botella-Elf vorerst die Abstiegsränge. Altenrheine II rutscht durch die unerwartete Niederlage auf den siebten Tabellenplatz ab.