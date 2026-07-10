Germania Zündorf klärt Trainerfrage für die kommende Saison

– Foto: Germania Zündorf

Germania Zündorf präsentiert mit Holger Schmitz einen neuen Cheftrainer, der die Kölner Fußballszene seit vielen Jahren kennt und mit klaren sportlichen Prinzipien überzeugt. Schmitz bringt umfassende Erfahrung aus der Bezirksliga 1 sowie der Kreisliga A Köln mit und hat in seinen bisherigen Stationen mehrfach gezeigt, dass er Mannschaften strukturiert weiterentwickeln und sportlich stabilisieren kann.

„Germania Zündorf ist ein Verein mit Charakter, klarer Identität und einem starken Umfeld. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung hier einzubringen und gemeinsam mit meinem Co‑Trainer Jakub Jarecki eine wettbewerbsfähige, mutige und verlässliche Mannschaft zu formen“, erklärt Schmitz.

"Ein Trainer, der fachlich überzeugt"

Auch der 1. Vorsitzende Winfried Mudrack sieht in der Verpflichtung ein starkes Signal:

„Mit Holger gewinnen wir einen Trainer, der fachlich überzeugt und menschlich hervorragend zu unserem Verein passt. Seine klare Linie und sein Verständnis für den Kölner Amateurfußball werden uns helfen, die nächsten Schritte zu gehen.“



