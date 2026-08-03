Germania zieht ungefährdet ins Viertelfinale ein

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Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder hat die erste Pflichtaufgabe der neuen Saison souverän gemeistert und ist ins Viertelfinale des Niedersachsenpokals eingezogen. Beim Bezirksligisten SV Reislingen-Neuhaus gewann die Mannschaft von Trainer Boris Besovic verdient mit 3:0 (3:0).

Nach dem Seitenwechsel verwaltete der Oberligist die Führung kontrolliert und ließ defensiv nichts mehr anbrennen. Damit blieb Germania nicht nur ohne Gegentor, sondern erfüllte auch das selbst gesteckte Ziel eines konzentrierten Pflichtspielauftakts.

Bereits in der ersten Halbzeit stellte Germania die Weichen auf Sieg. Hasan Özdemir brachte die Gäste nach 19 Minuten in Führung, ehe Cristiano Ashley Nolte den Vorsprung in der 31. Minute ausbaute. Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte Pino Ballerstedt mit dem 3:0 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) für die Vorentscheidung.

„Sehr professionell angegangen“

Entsprechend zufrieden zeigte sich Sascha Derr, sportlicher Leiter des 1. FC Germania Egestorf-Langreder, nach dem Schlusspfiff. „Wir sind mit der Gesamtleistung unserer Mannschaft sehr zufrieden. Von der ersten Minute an sind wir die Partie hochkonzentriert und sehr professionell angegangen“, sagte Derr.

Besonders die Balance zwischen Defensive und Offensive habe gestimmt. „Unser Ziel war es, defensiv stabil zu stehen, ohne Gegentor zu bleiben und uns gleichzeitig zahlreiche Torchancen zu erarbeiten. Das ist uns über weite Strecken sehr gut gelungen.“

Vor allem über die Flügel setzte Germania den Bezirksligisten immer wieder unter Druck. „Vor allem über die Außenbahnen konnten wir immer wieder gefährliche Angriffe einleiten und uns zahlreiche Möglichkeiten erspielen. Mit den drei Toren in der ersten Halbzeit haben wir uns eine verdiente Führung erarbeitet“, erklärte Derr.

Ein wesentlicher Faktor sei zudem die Einstellung der Mannschaft gewesen. „Entscheidend war vor allem die professionelle Herangehensweise der Mannschaft. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen mit einem schwer bespielbaren Platz haben wir die Gegebenheiten angenommen und uns nicht aus dem Konzept bringen lassen. Insgesamt war es ein sehr ordentlicher und verdienter Auftritt unserer Mannschaft.“

Rückenwind für den Ligastart

Mit dem Viertelfinaleinzug hat Germania das erste Saisonziel erreicht. „Für den Ligastart nehmen wir vor allem das positive Gefühl eines erfolgreichen Pflichtspielauftakts mit. Mit dem Einzug ins Viertelfinale haben wir unser erstes Ziel erreicht und können mit Selbstvertrauen in die kommenden Aufgaben gehen“, sagte Derr.

Gleichzeitig warnte der sportliche Leiter davor, den Pokalerfolg zu hoch zu bewerten. Mit dem Regionalliga-Absteiger TuS Blau-Weiß Lohne wartet zum Oberliga-Auftakt eine deutlich anspruchsvollere Aufgabe. „Uns ist aber auch bewusst, dass uns mit Lohne ein völlig anderer Gegner erwartet. Das wird ein Spiel mit ganz anderen Anforderungen und einem anderen Charakter als die heutige Partie. Darauf werden wir uns in den kommenden Tagen gezielt vorbereiten.“

Zum Abschluss richtete Derr den Blick klar auf den Ligastart: „Wir freuen uns auf den Saisonauftakt gegen den Regionalliga-Absteiger und fühlen uns dafür gut gerüstet. Der heutige Erfolg gibt uns Rückenwind, ohne dass wir ihn überbewerten. Jetzt gilt es, den Fokus auf die Liga zu richten und dort von Beginn an eine ebenso konzentrierte Leistung abzurufen.“

SV Reislingen-Neuhaus – 1. FC Germania Egestorf-Langreder 0:3



Schiedsrichter: Nick Bichler

Tore: 0:1 Hasan Özdemir (19.), 0:2 Cristiano Ashley Nolte (31.), 0:3 Pino Ballerstedt (45.+3)