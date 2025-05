Germania zerlegt Adersheim, Lebenstedt und Hallendorf teilen acht Tore

VfL/TSKV Oker – FC Ilsetal 3:3

In einem torreichen Spiel sicherte sich Oker (5., 44 Punkte) spät ein Remis gegen den Tabellenzehnten aus Ilsetal (35 Punkte). Schon in der ersten Viertelstunde fielen vier Tore, ehe Colin Dellert Ilsetal mit 3:2 in Führung brachte. Der Ausgleich in der 60. Minute beendete den offenen Schlagabtausch ohne Sieger.