Germania Wuppertal will nicht noch einmal in die Relegation

In der vergangenen Spielzeit musste sich der SSV Germania Wuppertal durch die Relegation quälen und verhindert so nur um Haaresbreite den Abstieg aus der Bezirksliga verhindern. Nach der Hinrunde scheint es in eine ähnliche Richtung zu gehen. Trainer Ünsal Bayzit erklärt im Gespräch mit FuPa Niederrhein, warum die Rückrunde die Wende bringen soll.
Zur Halbzeit der laufenden Saison steht Germania Wuppertal mit 15 Zählern auf dem 15. Tabellenplatz – quält sich also auf ein Neues durch den Abstiegskampf. Die Vorbereitung auf Rasen lässt die Germania mit gemischten Gefühlen in die Rückrunde starten: Zwar gewannen die Wuppertaler zwei Testspiele, unter anderem gegen den SV Hösel aus der Bezirksliga 1, müssen sich aber auf der anderen Seite auch gegen den SV Jägerhaus Linde aus der Kreisliga A geschlagen geben.
Der Ausrutscher in der Generalprobe, bevor das Tagesgeschäft in der Liga wieder beginnt, könnte allerdings auch auf die Eingliederung zahlreicher Neuzugänge zurückzuführen sein. Die Neuen haben beim SSV-Trainer Bayzit einen guten Eindruck hinterlassen: „Wir haben sieben Neuzugänge. Ich hoffe und glaube, dass sie uns qualitativ verstärken werden. Nicht nur im Mittelfeld, sondern auch im Offensivbereich“, erzählt er uns.
Die Zielsetzung des 54-Jährigen dürfte wenig überraschend der Klassenerhalt sein: „Wir wollen definitiv von diesem Relegationsplatz weg. Letztes Jahr hatten wir das „Vergnügen“ Relegation zu spielen und das möchte ich nicht noch einmal haben“, stellt Bayzit klar. Dafür braucht es Punkte, und auch davon sollen in den verbleibenden 17 Ligaspielen mehr als nur 15 her. Sonst, so stellt auch Bayzit fest, der im Sommer erst bei der Germania den Trainerposten übernommen hat, könne es schnell eng werden im Tabellenkeller.
Dabei möchte das Trainerteam auch an der taktischen Ausrichtung feilen und Veränderungen vornehmen. Der Zug in Richtung des gegnerischen Tores soll im Fokus stehen: „Der Spielstil soll auch ein bisschen offensiver und torgefährlicher werden“, erklärt er. Mit breiter Brust blickt Bayzit auf die Rückrunde: „Ich bin eigentlich guten Mutes. Die Vorbereitung läuft, sodass wir gut gerüstet in die Rückrunde gehen und da auch die nötigen Punkte sammeln, um in der Liga zu bleiben.“
Die kommende Partie (1. Februar, 15 Uhr) ist sofort ein direktes Duell gegen den SV Wermelskirchen, der, wenn er nicht zumindest einen halben Gang hochschaltet, noch Gefahr läuft, in den Tabellenkeller zu rutschen. Im Hinspiel war es Benedikt Steven, der die Germania einen ihrer drei Siege in der laufenden Saison bejubeln ließ.
