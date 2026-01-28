Germania Wuppertal will nicht noch einmal in die Relegation Der SSV Germania Wuppertal steht vor dem Rückrundenstart auf dem Relegationsplatz der Bezirksliga 2. In diesem Jahr soll der Klassenerhalt ohne Umwege klappen. von Linus Bien · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Nochmal Relegation? Nein Danke! – Foto: Marcel Eichholz

In der vergangenen Spielzeit musste sich der SSV Germania Wuppertal durch die Relegation quälen und verhindert so nur um Haaresbreite den Abstieg aus der Bezirksliga verhindern. Nach der Hinrunde scheint es in eine ähnliche Richtung zu gehen. Trainer Ünsal Bayzit erklärt im Gespräch mit FuPa Niederrhein, warum die Rückrunde die Wende bringen soll.

Mit mäßige Ergebnissen, aber guten Mutes aus der Vorbereitung Zur Halbzeit der laufenden Saison steht Germania Wuppertal mit 15 Zählern auf dem 15. Tabellenplatz – quält sich also auf ein Neues durch den Abstiegskampf. Die Vorbereitung auf Rasen lässt die Germania mit gemischten Gefühlen in die Rückrunde starten: Zwar gewannen die Wuppertaler zwei Testspiele, unter anderem gegen den SV Hösel aus der Bezirksliga 1, müssen sich aber auf der anderen Seite auch gegen den SV Jägerhaus Linde aus der Kreisliga A geschlagen geben. Der Ausrutscher in der Generalprobe, bevor das Tagesgeschäft in der Liga wieder beginnt, könnte allerdings auch auf die Eingliederung zahlreicher Neuzugänge zurückzuführen sein. Die Neuen haben beim SSV-Trainer Bayzit einen guten Eindruck hinterlassen: „Wir haben sieben Neuzugänge. Ich hoffe und glaube, dass sie uns qualitativ verstärken werden. Nicht nur im Mittelfeld, sondern auch im Offensivbereich“, erzählt er uns.