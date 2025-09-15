Germania Wolfenbüttel gewinnt "absolutes Kampfspiel" gegen Volkmarode

„Man hat am Anfang gemerkt, dass Germania den Druck hatte und unbedingt das erste Spiel gewinnen wollte“, beschrieb Gerstung den Auftakt. Volkmarode hielt gut dagegen, ließ zunächst zwei, drei Chancen liegen, ehe Florian Wendt kurz vor der Pause nach einer Standardsituation das 1:0 für die Gäste erzielte (41.). „Wir hätten vielleicht sogar mit 2:0 führen können, haben unsere anderen Chancen aber nicht genutzt“, so der Trainer.

Nach dem Seitenwechsel folgte eine strittige Szene, die das Spiel aus Sicht der Volkmaroder kippte. „Nach einem hohen Ball stoppt der Innenverteidiger den Ball kontrolliert mit dem Fuß, der Torwart nimmt ihn in die Hand – für uns war das ein Rückpass. Trotzdem gab es keinen indirekten Freistoß“, ärgerte sich Gerstung. Nur wenige Minuten später glich Lando Baerwolf nach individuellem Fehler der Hintermannschaft für Wolfenbüttel aus (52.).

„Das hat uns ein bisschen aus dem Konzept gebracht und Germania so Aufwind gegeben“, erklärte Gerstung weiter. In der 62. Minute unterlief Keeper Felix Reuschel eine Ecke, Justin-Cedric Speck drückte den Ball zum 2:1 über die Linie. „Das darf niemals so passieren“, haderte der Coach.

Volkmarode versuchte danach noch einmal alles, hatte durch eine Großchance nach einer weiteren Standardsituation die Möglichkeit zum Ausgleich, doch der Ball wollte nicht mehr ins Tor. „Schade, da hatten wir das 2:2 quasi auf dem Fuß. Insgesamt war es ein absolutes Kampfspiel. Germania hat das clever gemacht, die Zweikämpfe angenommen und gezeigt, wie Abstiegskampf geht“, lobte Gerstung den Gegner.

Am Ende stand eine bittere Niederlage. „Ein Unentschieden wäre auf jeden Fall leistungsgerecht gewesen, vielleicht sogar ein Sieg für uns, wenn wir unsere Chancen nutzen. Aber es hilft uns als junge Truppe, daraus zu lernen. Am Freitag gegen Vorsfelde wollen wir eine Reaktion zeigen und das Spitzenteam ärgern“, so Gerstung abschließend.