Germania will mit Sieg im Pokal in die neue Saison starten Egestorf trifft im Achtelfinale des Niedersachsenpokals der Amateure auf den SV Reislingen-Neuhaus von red · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lennart Blömer

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Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder beginnt die Pflichtspielsaison mit einer Pokalaufgabe. Im Achtelfinale des Niedersachsenpokals der Amateure gastiert die Mannschaft beim SV Reislingen-Neuhaus. Eine Woche vor dem Start der Oberliga Niedersachsen geht es für die Germania darum, die Erkenntnisse aus der Vorbereitung umzusetzen und mit einem Erfolgserlebnis in die neue Spielzeit zu gehen.

Nach einer intensiven Vorbereitung steht für den 1. FC Germania Egestorf-Langreder der erste Pflichtspielauftritt der neuen Saison an. Im Achtelfinale des Niedersachsenpokals der Amateure trifft der Oberligist am Sonntag auf den SV Reislingen-Neuhaus. Für die Mannschaft von Trainer Boris Besovic ist die Partie zugleich ein wichtiger Gradmesser vor dem Auftakt der Oberliga-Spielzeit eine Woche später. Vorbereitung mit Herausforderungen und positiven Signalen Sportlich blickt die Germania trotz einiger Einschränkungen zufrieden auf die vergangenen Wochen zurück. „Wir blicken insgesamt zufrieden auf die Vorbereitung zurück, auch wenn diese nicht ganz optimal verlaufen ist“, sagt der sportliche Leiter Sascha Derr.

Die Teilnahme an der Relegation zur Regionalliga Nord hatte Auswirkungen auf die Vorbereitung. Einige Spieler hatten nur eine kurze Pause und starteten mit kleineren Verletzungen oder Beschwerden in die neue Saisonphase. Gleichzeitig musste der Verein zahlreiche Neuzugänge sowie Spieler aus der eigenen U19 integrieren. „Dadurch konnte sich der Kader bislang noch nicht in der Form einspielen, wie wir uns das ursprünglich vorgestellt hatten“, erklärt Derr. Dennoch sieht der sportliche Leiter eine positive Entwicklung innerhalb der Mannschaft. Die Gruppe wachse zunehmend zusammen, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb. Besonders die Stimmung innerhalb des Teams und die tägliche Arbeit im Training seien derzeit positive Faktoren.