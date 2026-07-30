Germania will mit Sieg im Pokal in die neue Saison starten

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder beginnt die Pflichtspielsaison mit einer Pokalaufgabe. Im Achtelfinale des Niedersachsenpokals der Amateure gastiert die Mannschaft beim SV Reislingen-Neuhaus. Eine Woche vor dem Start der Oberliga Niedersachsen geht es für die Germania darum, die Erkenntnisse aus der Vorbereitung umzusetzen und mit einem Erfolgserlebnis in die neue Spielzeit zu gehen.
Nach einer intensiven Vorbereitung steht für den 1. FC Germania Egestorf-Langreder der erste Pflichtspielauftritt der neuen Saison an. Im Achtelfinale des Niedersachsenpokals der Amateure trifft der Oberligist am Sonntag auf den SV Reislingen-Neuhaus. Für die Mannschaft von Trainer Boris Besovic ist die Partie zugleich ein wichtiger Gradmesser vor dem Auftakt der Oberliga-Spielzeit eine Woche später.
Sportlich blickt die Germania trotz einiger Einschränkungen zufrieden auf die vergangenen Wochen zurück. „Wir blicken insgesamt zufrieden auf die Vorbereitung zurück, auch wenn diese nicht ganz optimal verlaufen ist“, sagt der sportliche Leiter Sascha Derr.
Die Teilnahme an der Relegation zur Regionalliga Nord hatte Auswirkungen auf die Vorbereitung. Einige Spieler hatten nur eine kurze Pause und starteten mit kleineren Verletzungen oder Beschwerden in die neue Saisonphase. Gleichzeitig musste der Verein zahlreiche Neuzugänge sowie Spieler aus der eigenen U19 integrieren.
„Dadurch konnte sich der Kader bislang noch nicht in der Form einspielen, wie wir uns das ursprünglich vorgestellt hatten“, erklärt Derr. Dennoch sieht der sportliche Leiter eine positive Entwicklung innerhalb der Mannschaft. Die Gruppe wachse zunehmend zusammen, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb. Besonders die Stimmung innerhalb des Teams und die tägliche Arbeit im Training seien derzeit positive Faktoren.
Die Testspiele lieferten der Germania wichtige Erkenntnisse für die kommenden Aufgaben. Dabei zeigte sich nach Einschätzung des Vereins, dass eine klare Struktur im Spiel sowie Erfahrung, Führungsqualität und Disziplin auf bestimmten Positionen entscheidende Faktoren sein werden.
„Wir haben in den vergangenen Wochen daran gearbeitet, unser Spiel variabler zu gestalten und in unterschiedlichen Spielsituationen noch flexibler reagieren zu können“, sagt Derr. Gleichzeitig hält der Verein an seiner Spielidee fest und vertraut dem eingeschlagenen Weg mit einer Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten.
Dem Pokal misst die Germania eine besondere Bedeutung bei. Nach dem erfolgreichen Abschneiden in der vergangenen Saison soll der Wettbewerb erneut eine wichtige Rolle spielen. „Der Pokal hat für uns einen sehr hohen Stellenwert. Mit einem Sieg stehen wir bereits im Viertelfinale – entsprechend groß ist die Bedeutung dieser Partie“, betont Derr.
Gegen den SV Reislingen-Neuhaus erwartet der Oberligist jedoch keine einfache Aufgabe. Der Anspruch sei klar, der Einzug in die nächste Runde solle erreicht werden. Dafür müsse die Mannschaft allerdings über die gesamte Spielzeit konzentriert auftreten.
Personell muss Egestorf weiterhin auf Kapitän Till Anger verzichten. Pino Ballerstedt steht nach überstandener Verletzung wieder zur Verfügung und hinterließ zuletzt einen guten Eindruck. Tigrinho fehlt aufgrund einer Rotsperre. Darüber hinaus steht der Großteil des Kaders bereit, sodass auch einige der neuen Spieler ihren ersten Pflichtspieleinsatz im Germania-Trikot erhalten könnten.