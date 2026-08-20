Germania will den Schwung aus Heilbronn mitnehmen

Nach dem ersten Auswärtssieg in der Landesliga wartet auf den SV Germania Bietigheim am Sonntag die nächste wichtige Standortbestimmung. Um 15:00 Uhr gastiert der SSV Schwäbisch Hall im Stadion im Ellental – und nach dem überraschenden 2:1-Coup beim Aufstiegsfavoriten VfR Heilbronn soll nun endlich auch vor heimischem Publikum der erste Dreier her.

Diesen Schwung gilt es nun mitzunehmen. Mit drei Punkten steht Bietigheim aktuell auf Tabellenplatz acht und könnte sich mit einem weiteren Erfolg zunächst einmal in Richtung obere Tabellenhälfte orientieren.

Der Saisonauftakt war für den Aufsteiger zunächst alles andere als nach Wunsch verlaufen. Gegen den Mitaufsteiger TSV Gaildorf setzte es im Ellental eine bittere 0:1-Niederlage. Umso bemerkenswerter war die Reaktion am vergangenen Wochenende: Beim hoch gehandelten VfR Heilbronn zeigte Germania, dass sie in der Landesliga angekommen ist, und entführte mit einem 2:1-Sieg völlig verdient drei Punkte aus Heilbronn.

Trainer Holger Ludwig erstmals in dieser Saison an der Seitenlinie

Für Trainer Holger Ludwig ist die Partie gleichzeitig eine kleine Premiere. Nach seinem Urlaub steht der Germania-Coach am Sonntag erstmals in dieser Saison in einem Punktspiel selbst an der Seitenlinie. Entsprechend gespannt darf man sein, welche Startelf Ludwig auf den Platz schicken wird.

Besonders interessant dürfte dabei die Frage sein, ob der Last-Minute-Neuzugang Daniele Cardinale erstmals von Beginn an auf die Jagd nach Toren geschickt wird. Der vom FSV Waiblingen gekommene Angreifer könnte der Offensive noch einmal zusätzliche Durchschlagskraft verleihen.

SSV Schwäbisch Hall mit durchwachsenem Start und großem Umbruch

Auch beim Gegner aus Schwäbisch Hall ist die Saison noch auf der Suche nach einem klaren Gesicht. Der SSV geht inzwischen in seine dritte Landesliga-Saison nach dem Aufstieg im Jahr 2024. In der vergangenen Spielzeit landete die Mannschaft mit 42 Punkten und 44:56 Toren auf Platz zehn. Das Ziel für die neue Saison ist entsprechend klar: möglichst schnell nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben.

Der Start verlief allerdings ähnlich wie bei Germania eher durchwachsen. Zum Auftakt holte Schwäbisch Hall beim TSV Ilshofen ein 0:0, anschließend gab es zuhause gegen die SportUnion Neckarsulm ein 1:1. Zwei Punkte aus zwei Spielen bedeuten aktuell Platz zwölf.

Im Sommer musste der SSV allerdings einen erheblichen personellen Umbruch verkraften. Das bisherige Trainerduo Becker/Barbir ist nicht mehr im Amt, zudem verlor der Verein mit Luca Provvido und Lorik Makolli zwei Leistungsträger an den Verbandsligisten Sportfreunde Schwäbisch Hall.

Für das neue Gerüst verantwortlich ist nun Trainer Volkan Demir, der von der TSG Öhringen nach Schwäbisch Hall wechselte. Einen echten Transfercoup konnten die Haller mit der Rückkehr von Niklas Vuletic landen. Der vom Verbandsligisten Sportfreunde Schwäbisch Hall zurückgekehrte Spieler soll eine wichtige Säule der neu formierten Mannschaft werden.

Ein 0:6, das trotzdem in Erinnerung bleiben dürfte

Einen sportlichen Höhepunkt durfte der SSV in dieser noch jungen Saison bereits erleben. In der zweiten Runde des WFV-Pokals empfing Schwäbisch Hall niemand Geringeren als den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach.

Das Ergebnis von 0:6 klingt zunächst deutlich, dennoch verkaufte sich der SSV teuer. Bis zur Halbzeit hielt die Mannschaft gut dagegen und lag lediglich mit 0:2 zurück. Auch wenn am Ende eine klare Niederlage auf der Anzeigetafel stand, dürfte dieses Pokalspiel für viele Haller Spieler ein besonderes Erlebnis gewesen sein.

Ein Vergleich, der kaum Aufschluss gibt

Bei der Suche nach einem Favoriten fällt eine Prognose schwer. Ein kleiner Fingerzeig könnte allerdings der Vergleich mit dem TSV Schmiden sein. Beide Mannschaften waren beim Bezirksligisten in der Vorbereitung zu Gast. Germania unterlag dort mit 0:1, während sich Schwäbisch Hall in der ersten Runde des WFV-Pokals mit 4:1 deutlich durchsetzte.

Mehr als eine Randnotiz ist dieser Vergleich allerdings kaum.

Viel wichtiger ist die aktuelle Ausgangslage: Germania hat nach dem Fehlstart mit dem Sieg in Heilbronn ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt, Schwäbisch Hall wartet dagegen noch auf den ersten Saisonsieg. Drei Punkte könnten deshalb für beide Mannschaften richtungsweisend sein.

Der Sieger darf sich zunächst nach oben orientieren, der Verlierer muss den Blick nach unten richten.

Für zusätzliche Spannung sorgt eine weitere Premiere: Zwischen der ersten Mannschaft des SV Germania Bietigheim und dem SSV Schwäbisch Hall gab es bislang noch kein einziges direktes Pflichtspiel. Das Duell am Sonntag ist somit in jeder Hinsicht Neuland.

Geleitet wird die Partie von Stephan Nerlich vom TSV Heumaden, der der Schiedsrichtergruppe Stuttgart angehört und als Landesliga-Schiedsrichter bereits reichlich Erfahrung gesammelt hat. Unter anderem leitete er 2026 das Herren-Bezirkspokalfinale im Bezirk Stuttgart/Böblingen. Unterstützt wird er an den Seitenlinien von Christian Rieger (SV Vaihingen) und Leo Ehehalt (Sportfreunde Stuttgart).

Auch für Nerlich ist die Partie eine Premiere: Bei einem Pflichtspiel mit Beteiligung einer der beiden Mannschaften stand er bislang noch nicht auf dem Platz.

Und die Rahmenbedingungen könnten kaum besser sein: Die Vorschau sagt Sonnenschein, rund 25 Grad und beste Fußballbedingungen im Ellental voraus.

Nach dem gelungenen Auftritt in Heilbronn möchte Germania nun beweisen, dass der Auswärtssieg kein Strohfeuer war. Mit einem Heimsieg könnte der Aufsteiger den eigenen Saisonstart endgültig in die richtige Richtung drehen.

Anpfiff im Ellental ist am Sonntag um 15:00 Uhr. Der Liveticker ist bereits ab 14:30 Uhr mit dem Countdown zum Spielbeginn dabei.