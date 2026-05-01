Germania will den Aufstieg klar machen, großer Kampf um Platz 2

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So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim SV Germania FV Löchgau FV Löchgau II 15:00 PUSH

SV Germania Bietigheim hat mit dem 2:0 in Besigheim seine Spitzenposition eindrucksvoll gefestigt und geht mit 59 Punkten als klarer Taktgeber in diesen Spieltag. Die Mannschaft wirkt stabil, abgeklärt und in den entscheidenden Momenten reif. FV Löchgau II verlor zuletzt 1:3 gegen SV Pattonville und steht mit 25 Punkten weiter in einer angespannten Lage. Der Aufsteiger braucht dringend Zähler, um sich nicht noch tiefer in den Sog des Tabellenkellers ziehen zu lassen. Das Hinspiel endete 1:1, und genau darin liegt für die Gäste ein kleiner Hoffnungsschimmer. Doch die Vorzeichen haben sich seitdem deutlich zugunsten von Germania Bietigheim verschoben. Der Tabellenführer kann mit einem weiteren Sieg die Tür Richtung Meisterschaft weiter aufstoßen. Löchgau II dagegen braucht einen mutigen, nahezu perfekten Auftritt, um diesem Spiel eine überraschende Richtung zu geben.

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So., 03.05.2026, 15:00 Uhr TSV Heimsheim Heimsheim SV Salamander Kornwestheim SVS Kornwest 15:00 live PUSH

TSV Heimsheim steht mit 44 Punkten auf Rang drei und hat nach seinem furiosen 22:0 gegen TV Pflugfelden noch einmal ein brutales Signal gesetzt. Auch wenn dieses Ergebnis wegen der besonderen Kräfteverhältnisse nicht überbewertet werden darf, war es doch ein Abend, der Selbstvertrauen und Schärfe freigesetzt haben dürfte. SV Salamander Kornwestheim verlor zuletzt 1:3 gegen TSV Merklingen und fiel damit auf 40 Punkte zurück. Das Hinspiel gewann Heimsheim mit 1:0. Auch diesmal verspricht die Paarung Spannung, weil beide Mannschaften im oberen Drittel mitreden und sich keine Nachlässigkeit leisten wollen. Heimsheim kann seine Stellung weiter festigen, Kornwestheim braucht nach dem Rückschlag eine Reaktion. Gerade solche Spiele entscheiden oft darüber, ob eine Saison stark ausläuft oder in Unruhe endet. ---

TSV Merklingen hat mit dem 3:1 in Kornwestheim einen wertvollen Schritt gemacht und sich auf 34 Punkte verbessert. Das Team hat sich damit etwas Luft verschafft und kann mit einem weiteren Erfolg die Distanz zur unruhigen Zone weiter vergrößern. TSV Schwieberdingen kam im wilden 3:3 gegen TSV Phönix Lomersheim zu einem Punkt, bleibt mit 30 Zählern aber in einer Lage, die keinerlei Selbstzufriedenheit zulässt. Das Hinspiel gewann Merklingen dramatisch mit 2:1. Auch diesmal ist eine enge Partie zu erwarten, weil beide Seiten um Stabilität kämpfen. Merklingen kann sich mit einem Heimsieg weiter in Richtung gesicherte Tabellenmitte absetzen. Schwieberdingen dagegen braucht Punkte, um nicht noch tiefer in ein gefährliches Rechnen hineingezogen zu werden. Es ist ein Spiel voller praktischer Konsequenzen. ---

Diese Partie trägt eine besondere Spannung, weil beide Teams dicht beieinander stehen. FSV 08 Bietigheim-Bissingen II hat 41 Punkte, TV Aldingen folgt mit 42. Die Gäste kommen mit Rückenwind nach dem 4:1 gegen TSV Münchingen, die Gastgeber hatten spielfrei. Das Hinspiel war allerdings ein klares 6:1 für Bietigheim-Bissingen II, und genau diese Erinnerung dürfte auf beiden Seiten nachwirken. Für Aldingen ist dieses Spiel die Chance, eine offene Rechnung zu begleichen und sich im oberen Mittelfeld weiter nach vorne zu schieben. Bietigheim-Bissingen II kann mit einem Sieg an Aldingen vorbeiziehen und die eigene starke Saison weiter veredeln. Viel enger und viel reizvoller könnte ein Duell in dieser Tabellenregion kaum sein. Hier geht es um Position, Richtung und eine Menge Selbstvertrauen. ---

So., 03.05.2026, 17:30 Uhr TSV Münchingen Münchingen Spvgg Besigheim Besigheim 17:30 PUSH

TSV Münchingen hat bei der 1:4-Niederlage in Aldingen einen schmerzhaften Dämpfer kassiert. Mit 46 Punkten bleibt der Aufsteiger zwar Zweiter, doch die Verfolger sind da, und die jüngste Niederlage hat die bis dahin ordentliche Statik ins Wanken gebracht. Spvgg Besigheim verlor gegen den Tabellenführer Germania Bietigheim mit 0:2 und steht mit 43 Punkten direkt hinter den Spitzenteams. Das Hinspiel gewann Besigheim mit 2:1. Genau deshalb liegt über diesem Rückspiel eine besondere Schärfe. Münchingen will zeigen, dass der Ausrutscher in Aldingen nicht der Beginn einer wackligen Schlussphase ist. Besigheim kann mit einem Auswärtssieg bis auf einen Punkt heranrücken und das Aufstiegsrennen neu anheizen. Mehr Direktduell-Charakter geht in dieser Tabellenlage fast nicht. ---

SV Pattonville hat mit dem 3:1 bei FV Löchgau II einen wichtigen Sieg gefeiert und sich auf 32 Punkte verbessert. Damit hat das Team ein Polster aufgebaut, das beruhigend wirkt, aber noch längst nicht endgültig ist. NK Croatia Bietigheim verlor zuletzt 1:3 gegen FC Marbach und steckt mit 23 Punkten weiter tief im unteren Bereich fest. Der Druck auf die Gäste ist entsprechend groß. Das Hinspiel gewann Pattonville spät mit 2:1. Auch diesmal ist die Ausgangslage klar: Pattonville kann sich mit einem weiteren Erfolg deutlich stabilisieren, NK Croatia Bietigheim braucht dringend ein Zeichen gegen das Abrutschen. Solche Spiele entwickeln oft früh Nervosität, weil beide Seiten wissen, wie groß die Folgen eines Fehltritts sein können. Es ist ein Duell, das nach harter Arbeit und wenig Komfort aussieht. ---

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr FC Marbach FC Marbach TV Pflugfelden Pflugfelden 15:00 PUSH