Germania Wemb ist zurück in der Kreisliga B. – Foto: Holger König

Germania Wemb steigt in die Kreisliga B auf Mit einem 3:0 beim SV Issum II macht der Klub aus Weeze die Rückkehr in die B-Liga Kleve/Geldern perfekt. Entscheidenden Anteil hat ein Spieler, der auch schon in der zweiten polnischen Liga am Ball war.

Der SV Germania Wemb, der die Saison in der Kreisliga C, Gruppe 2, hinter Meister Viktoria Winnekendonk II als Tabellenzweiter abgeschlossen hatte, hat die Rückkehr in die B-Liga perfekt gemacht. Nach der 1:2-Heimniederlage im Hinspiel der „vorsorglichen“ Relegation gelang am Sonntag ein 3:0 (1:0) beim SV Issum II, Vizemeister der Gruppe 3.

So., 08.06.2025, 15:00 Uhr SV Issum SV Issum II Germania Wemb Wemb 0 3 Unter den rund 150 Zuschauern auf dem Issumer Sportplatz befand sich auch Thorsten Fronhoffs, der in der abgelaufenen Saison als Trainer die erste Issumer Mannschaft zum Klassenerhalt im Kreisliga-Oberhaus geführt hat. „Das Ergebnis geht schon in Ordnung. Die Wember hatten in Adrian Kopec ganz einfach einen Unterschiedsspieler in ihren Reihen, der einen guten Tag erwischt hatte“, so Fronhoffs.

Der 27-jährige Stürmer, der zu Beginn seiner Seniorenlaufbahn in der Zweiten Liga seines Heimatlandes Polen gespielt hat, war ein ständiger Unruheherd und mit Abstand bester Mann auf dem Platz. Bereits nach fünf Minuten brachte Kopec die Gäste in Führung – damit war der Rückstand aus dem Hinspiel aufgeholt. Mit dem 1:0 im Rücken hatte Germania Wemb fortan mehr vom Spiel. In der 63. Minute erhöhte erneut Adrian Kopec auf 2:0. Mit dem Treffer zum 3:0 machte Michal Konecki in der 74. Minute den Deckel drauf.