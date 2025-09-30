Germania weiter souverän

Der BFC Germania 7er bleibt in der Erfolgsspur und sichert sich mit einem souveränen 6:1-Auswärtssieg gegen FCK Frohnau den zweiten Tabellenplatz in der Ü32-Bezirksliga St. 2.

Mit sicherem Spielaufbau hielt die Defensive allen Angriffen stand und ließ Frohnau zunächst kaum zur Entfaltung kommen.

Germania begann konzentriert und kontrolliert. Bereits in der Anfangsphase setzte das Team den Gegner mit hohem Tempo und präzisem Passspiel unter Druck. Fatih nutzte diese Überlegenheit eiskalt:

Anschluss durch Missverständnis – Germania antwortet prompt

In der 25. Minute kam Frohnau nach einem Missverständnis in der Germania-Hintermannschaft überraschend zum Anschlusstreffer: • 1:2 Valentino Faldon (25.)

Doch Germania zeigte sofort die richtige Reaktion. Nur eine Minute später stellte Halil den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her: • 1:3 Halil (26.)

Mit dieser verdienten Führung ging es in die Halbzeitpause.

Druckvolle zweite Hälfte – Germania zieht davon

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Germania das spielbestimmende Team und erarbeitete sich zahlreiche Chancen. Die Offensive belohnte sich mehrfach: • 1:4 Nedzib (40.) • 1:5 Patoo (68., Vorlage Benny) • 1:6 Markus (70., Vorlage Benny)

Besonders bemerkenswert: Benny glänzte gleich mit zwei Vorlagen in der Schlussphase und setzte damit entscheidende Akzente.

Verdienter Sieg gegen fairen Gegner

Am Ende stand ein verdienter 6:1-Erfolg für Germania, das sowohl spielerisch als auch kämpferisch überzeugte.

FCK Frohnau präsentierte sich trotz der Niederlage als fairer und respektvoller Gegner – ein sportlich ansprechendes Duell auf Augenhöhe in puncto Einsatzbereitschaft.

Stimme zum Spiel

„Wir haben von Anfang an unser Spiel durchgezogen, sind ruhig geblieben und haben uns mit Toren belohnt. Ein großes Kompliment an die Jungs – und Respekt an Frohnau für das faire Match!“ – Germania-Kapitän Patoo