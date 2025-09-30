Germania weiter souverän

Anschluss durch Missverständnis – Germania antwortet prompt
In der 25. Minute kam Frohnau nach einem Missverständnis in der Germania-Hintermannschaft überraschend zum Anschlusstreffer:
• 1:2 Valentino Faldon (25.)
Doch Germania zeigte sofort die richtige Reaktion. Nur eine Minute später stellte Halil den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her:
• 1:3 Halil (26.)
Mit dieser verdienten Führung ging es in die Halbzeitpause.
Druckvolle zweite Hälfte – Germania zieht davon
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Germania das spielbestimmende Team und erarbeitete sich zahlreiche Chancen. Die Offensive belohnte sich mehrfach:
• 1:4 Nedzib (40.)
• 1:5 Patoo (68., Vorlage Benny)
• 1:6 Markus (70., Vorlage Benny)
Besonders bemerkenswert: Benny glänzte gleich mit zwei Vorlagen in der Schlussphase und setzte damit entscheidende Akzente.
Verdienter Sieg gegen fairen Gegner
Am Ende stand ein verdienter 6:1-Erfolg für Germania, das sowohl spielerisch als auch kämpferisch überzeugte.
FCK Frohnau präsentierte sich trotz der Niederlage als fairer und respektvoller Gegner – ein sportlich ansprechendes Duell auf Augenhöhe in puncto Einsatzbereitschaft.
„Wir haben von Anfang an unser Spiel durchgezogen, sind ruhig geblieben und haben uns mit Toren belohnt. Ein großes Kompliment an die Jungs – und Respekt an Frohnau für das faire Match!“ – Germania-Kapitän Patoo
Germania bleibt auf Rang 2 der Tabelle.