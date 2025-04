Germania Weilbach: Knackpunkt Chancenverwertung

Weilbach. Lange war im Abstiegskampf der Gruppenliga Wiesbaden scheinbar alles klar. Für den 1. FC Viktoria Kelsterbach, die Spvgg. Eltville, Germania Weilbach, den TuS Dietkirchen II und die SpVgg Hochheim 07 schien das rettende Ufer in weiter Ferne. Nach der Ankündigung der SG Hoechst, sich aus der Gruppenliga zurückziehen , bietet sich den untersten fünf Mannschaften jetzt aber die realistische Chance, doch noch einen Nicht-Abstiegsplatz zu erreichen. Denn: Würde die SG Hoechst ans Tabellenende gesetzt, könnte sich eines der fünf Teams noch retten. So auch Germania Weilbach. Wie ist die Lage beim Team aus dem Flörsheimer Stadtteil?

Mit neun Unentschieden sind die Germanen die Remis-Könige der Gruppenliga Wiesbaden. "Wenn man sich die verlorenen Spiele anschaut, wäre da auch deutlich mehr drin gewesen. Die Chancenverwertung ist bei uns ein Riesenproblem", sagt Özdemir Kalyoncu, sportlicher Leiter des FC Germania Weilbach. In den Duellen gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf haben die Weilbacher zudem immer eine ordentliche Figur gemacht und immer etwas Zählbares mitnehmen. Nur das Spiel gegen die TuS Dietkirchen II wurde verloren (1:3). Bei Viktoria Kelsterbach gab es zuletzt ein 1:1, wobei für die Germania auch ein Sieg möglich gewesen wäre. Hinzu kommt, dass Weilbach die mit Abstand "beste" Tordifferenz unter den Abstiegskandidaten vorweisen kann. Im Falle einer Punktgleichheit und ausgeglichenem direkten Vergleich hätte die Germania dabei einen Vorteil. Unter den letzten fünf Teams befinden sich mit Viktoria Kelsterbach, der SpVgg Hochheim und der TuS Dietkirchen II gleich drei Aufsteiger wieder. Während die SpVgg Eltville und Germania Weilbach bereits Gruppenligaerprobt sind - den Abstiegskampf aus den vorherigen Jahren kennen. Der Weilbacher Kader verfügt grundsätzlich über viele erfahrene Spieler - eine Erfahrung, die in enormen Durcksituationen durchaus helfen kann. Mit Nourdine Ajarar hat die Mannschaft zudem einen sehr jungen Trainer an der Seitenlinie, der Weilbacher durch und durch ist - zudem immer noch in der Jugendleitung des Vereins tätig ist. Laut Kalyoncu kommt Ajarar innerhalb des Vereins, sowie in der Mannschaft sehr gut an - ist sehr beliebt auch bei jungen Spielern.

Schlechter hätte das Fußballjahr 2025 für Germania kaum starten können: Mit dem 1:3 beim TuS Dietkirchen II und dem 0:1 bei TuRa Niederhöchstadt verpassten die Schwarz-Weißen gleich zwei gute Möglichkeiten zu punkten. Umso wichtiger war der Sieg vor rund zwei Wochen gegen Hochheim (2:0). Nach dem 0:2 in Dorndorf kam es am vergangenen Sonntag zum "Neun-Punkte-Spiel" gegen Viktoria Kelsterbach, bei dem die Weilbacher in aller letzter Sekunde zumindest einen Punkt mit nach Hause nehmen konnten. Noah Maiworm traf in der 90. Minute. Ein Sieg aus fünf Spielen steht derweil zu Buche - eine Bilanz, die deutlich aufgebessert werden muss, wenn es mit dem Klassenerhalt klappen sollte.

Auf diese Spieler kommt es jetzt besonders an

"Alle Spieler sind wichtig. Der Mannschaftsspirit ist auf jeden Fall gegeben", streicht Kalyoncu heraus. Zu den Säulen des Teams zählen unter anderem Innenverteidiger Andreas Kling, Kapitän Christoph Hame und Stürmer Pierre Alusse. "Das sind drei wichtige Komponenten, die die Jungs mitnehmen können", weiß Kalyoncu. Zu den Konstanten gehört zudem Mittelfeldmotor Hiroki Torinomi, der bereits an zehn Toren direkt beteiligt war. Alusse ist mit sieben Treffern bester Weilbacher Torschütze. Aber auch die Winterneuzugänge um Semir Hadzibulic (TuS Hornau) und Innenverteidiger Julian Belosevic (OSC Rosenhöhe) sollen bei der Mission Klassenerhalt einen erheblichen Teil beitragen.

Blick aufs Restprogramm

Weilbach steht ein durchaus anspruchsvolles Restprogramm bevor. Mit dem SV Erbenheim und dem VfB Unterliederbach (A) erwarten den Abstiegskandidaten zwei Teams aus dem Tabellenmittelfeld. Im Anschluss sind die Weilbacher gegen die SpVgg Eltville (H) und beim FV Alemannia Nied (A) praktisch zum Siegen verdammt. Mit den Spielen gegen den VfR Limburg (H), die SG RaMa (A), den Türkischen SV Wiesbaden (A) und den SV Wallrabenstein (H) schließt der FC die Saison ab. "Die nächsten Wochen werden richtungsweisend sein. Die letzten Spiele sind alles Bonuspunkte - das wird alles nicht einfach. Wir sind aber überzeugt, dass wir es schaffen können", sagt Kalyoncu.

FuPa-Prognose

Gemessen an dem knackigen Restprogramm - besonders hinsichtlich der letzten vier Partien- muss die Germania schleunigst punkten. Besonders in den kommenden Wochen gegen Erbenheim, Unterliederbach, Eltville und Nied wird es wichtig sein, den Schwung vom Last-Minute-Ausgleich gegen Kelsterbach mitzunehmen und in Siege umzumünzen. Denn nur mit Unentschieden hält man die Klasse nicht. Gegen die vermeintlich stärkeren Mannschaften überraschen und in den direkten Duellen überzeugen. Das muss die Marschroute sein. In einigen Duellen haben die Weilbacher ihre Qualität bereits unter Beweis gestellt, sich jedoch oft wegen mangelhafter Chancenverwertung um den eigenen Lohn gebracht. Sollte dies besser gelingen, dann wäre der FC dem Klassenerhalt einen Schritt näher. Zumal man mit 53 Gegentoren auf eine stabile Defensive bauen kann.

Fazit: Die kommenden Wochen werden entscheidend sein - auch mit welchem Gefühl und mit welchem Punktepolster die Germania in die letzten vier Spiele - die es alle in sich haben - geht. Wenn die Mannschaft die Chancen in mehr Tore ummünzt, dann haben die Weilbacher gute Karten, auch in der kommenden Saison Gruppenliga zu spielen.

