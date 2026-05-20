Germania Walsrode steigt in die Bezirksliga auf - Neuer Cheftrainer

– Foto: Andreas Hannig

Einen Spieltag vor Saisonende steht fest: Germania Walsrode spielt in der kommenden Saison wieder in der Bezirksliga. Der Aufstieg wurde am vergangenen Sonntag mit einem deutlichen 5:1-Erfolg gegen den TSV Wietzendorf perfekt gemacht.

Auf Instagram erinnerte der Verein auch an den Rückschlag aus der Vorsaison: „Vor fast genau einem Jahr mussten wir nach einer ungeschlagenen Saison den bitteren Knockout im Elfmeterschießen der Aufstiegsrelegation hinnehmen. Doch statt liegen zu bleiben, haben wir den Blick sofort wieder nach vorne gerichtet. Vom Trainingslager in Westerstede bis zum gestrigen Erfolg gegen Wietzendorf – jeder einzelne Schritt hatte nur dieses eine Ziel.“

Walsrode holte bislang 59 Punkte aus 23 Spielen. Mit 86 Toren stellt die Mannschaft den besten Angriff der Liga, gleichzeitig kassierte sie mit 19 Gegentreffern die wenigsten Tore. Insgesamt trugen sich 18 unterschiedliche Spieler in die Torschützenliste ein.

Weiter hieß es: „Diese Mannschaft, dieser Verein und alle Menschen drumherum haben sich diesen Moment verdient. Wir sind stolz darauf, gemeinsam diese Geschichte geschrieben zu haben.“

Daniel Waldhaus übernimmt

Parallel zum Aufstieg laufen auch die Planungen für die kommende Bezirksliga-Saison. Dabei wird es eine Veränderung auf der Trainerposition geben. Daniel Waldhaus übernimmt künftig die Mannschaft als Cheftrainer. Der bisherige Trainer Jesco Rohde legt sein Amt auf eigenem Wunsch zum Saisonende nieder, wie der Verein auf seiner Webseite bekanntgab.

Waldhaus gehört seit Anfang des Jahres zum Trainerteam um Rohde und Hassan Turgut und übernimmt nun die Mannschaft. Unterstützt wird er weiterhin von Hassan Turgut, Gerrit Strehl und Torwarttrainer Kubilay Kir. Damit setzt die Germania weiterhin auf eine interne Lösung.

Max Dirani verlässt den Verein

Verzichten muss Germania Walsrode in der kommenden Saison allerdings auf seinen besten Torschützen. Max Dirani kehrt zum Landesligisten SV Lindwedel-Hope zurück. Der Angreifer war erst vor der Saison nach Walsrode gewechselt und erzielte bislang 19 Tore in 22 Spielen.