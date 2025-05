Germania Walsrode patzt; Hoffnung für Lindwedel-Hope II

Der TSV Wietzendorf ist in der Rückrunde gut in Form, doch eine 2:1-Führung durch einen Vincent Molzahn Doppelpack konnten die Gäste nicht in einen Sieg umwandeln. Stattdessen drehten Servet Kizilboga, Flavio Assamoi und Stephane Sylla die Partie in einen 4:2-Heimsieg.