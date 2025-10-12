Germania Walsrode patzt, Ciwan nutzt dies aus

Die FSG Heidmark siegte im Kellerduell mit dem SC Tewel und feierte einen ganz wichtigen Dreier an diesem zehnten Spieltag der Kreisliga. Die SG Allertal siegte im Spitzenspiel mit Germania Walsrode, wodurch Ciwan die Chance hatte, noch mehr Abstand auf den Rivalen aufzubauen und diese auch nutzen konnte..
Einen wichtigen Auswärtserfolg feierte der SV Viktoria Rethem beim SV Niedersachsen Buchholz. Markus Panning (40.) und Niclas Imbach (51.) trafen zum 2:0-Erfolg der Gäste, die damit weiter im oberen Tabellendrittel bleiben. Buchholz zeigte über weite Strecken eine engagierte Leistung, blieb offensiv aber zu harmlos.
Mit einem überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen den SC Tewel unterstrich Heidmark seine Ambitionen. Bereits im ersten Durchgang trafen Jannick Hubert (24.), Toni Elias Hubert (40.) und Laurenz-Oke Warncke (45.+5, Foulelfmeter)zur komfortablen Pausenführung. In der Nachspielzeit setzte Dennis Gebien (90.+1) den Schlusspunkt. Für Tewel war es ein gebrauchter Tag ohne echte Torchance. Während Tewel auf dem letzten Platz bleibt, sprang Heidmark vorerst aus der Abstiegszone heraus.
Die FG Fulde/Stellichte zeigte sich in bestechender Form und gewann das Heimspiel gegen die SG Nordheide deutlich mit 4:1. Schon früh stellte Simon Twiefel (16.) die Weichen auf Sieg. Til Stimming (43.) erhöhte vor der Pause, ehe Twiefel mit seinem zweiten Treffer (51.) endgültig für klare Verhältnisse sorgte. Zwar verkürzte Robin Joel Hibbing (78.) für die Gäste, doch Pierre Langer (89.) setzte kurz vor Schluss den Schlusspunkt. Es war der erste Heimsieg für den Aufsteiger.
Im Spitzenspiel zwischen der SG Allertal und Germania Walsrode setzte sich Allertal verdient mit 3:1 durch. Doppeltorschütze Cem Teifel (56., 60.) brachte die Hausherren auf die Siegerstraße. Zwar konnte Yarley Eduardo de Oliveira dos Santos (86.) kurz vor Schluss verkürzen, doch Volkan Öztürk (90.) machte den Heimsieg perfekt.
Ein spannendes Match sahen die Zuschauer beim 3:2-Erfolg des SV Ciwan Walsrode bei Eintracht Leinetal. Nach der Führung durch Ibrahima Balde (17.) glich Marvin Eberlein (55.) zunächst aus. Innerhalb von nur sechs Minuten fielen dann drei Tore: Tuncay Öküzbogan (60.) brachte Ciwan wieder in Front, Niklas Öttlinger (65.) glich abermals aus, ehe Balde (66.) mit seinem zweiten Treffer den verdienten Auswärtssieg sicherte. Ciwan nutzte also den Patzer der Germania und verteidigte Platz eins.