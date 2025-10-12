Germania Walsrode patzt, Ciwan nutzt dies aus

Spieltext Wietzendorf - SG Wintermoor

Die FG Fulde/Stellichte zeigte sich in bestechender Form und gewann das Heimspiel gegen die SG Nordheide deutlich mit 4:1. Schon früh stellte Simon Twiefel (16.) die Weichen auf Sieg. Til Stimming (43.) erhöhte vor der Pause, ehe Twiefel mit seinem zweiten Treffer (51.) endgültig für klare Verhältnisse sorgte. Zwar verkürzte Robin Joel Hibbing (78.) für die Gäste, doch Pierre Langer (89.) setzte kurz vor Schluss den Schlusspunkt. Es war der erste Heimsieg für den Aufsteiger.