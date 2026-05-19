 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Germania Walsrode ist Meister, Spannung im Abstiegskampf

Vorletzter Spieltag in der Übersicht

von NK · Heute, 12:25 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thies Meyer

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Kreisliga Heidekreis
Ge. Walsrode
Ciwan Walsr.
Heidmark
SV Rethem

In der Kreisliga des Heidekreises wurde der vorletzte Spieltag absolviert und die Meisterfrage wurde geklärt. Im Keller gehen gleich vier Teams punktgleich in den letzten Spieltag. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SG Nordheide
SG NordheideNordheide
SG Wintermoor / SV Schülern
SG Wintermoor / SV SchülernSG Wintermoor
16
0
Abpfiff

Die SG Nordheide feierte gegen die SG Wintermoor / SV Schülern einen 16:0-Kantersieg. Bereits zur Pause führten die Gastgeber nach Treffern von Tjark Dettmer, Lukas Smith, Robin Joel Hibbing, Finn-Luka Randzio und einem Eigentor von Markus Zorn mit 6:0. Auch nach dem Seitenwechsel setzte sich das Offensivspektakel fort. Robin Joel Hibbing, Tjark Dettmer, Finn-Luka Randzio und Lukas Smith trafen erneut, dazu waren Jannes Bosse, Colin Noah Prüshoff, Louis Scheele, Andre Remmert per Foulelfmeter und Justus Mattis Buchhop erfolgreich. Big-Points für Nordheide, die vorerst über den Strich springen und am letzten Spieltag ein Endspiel haben.

So., 17.05.2026, 12:30 Uhr
Germania Walsrode
Germania WalsrodeGe. Walsrode
TSV Wietzendorf
TSV WietzendorfWietzendorf
5
1
Abpfiff

Germania Walsrode hat den TSV Wietzendorf deutlich mit 5:1 geschlagen. Jose Israel Pinto Coelho brachte die Gastgeber früh in Führung (4.), ehe Oskar Maxim Lenz auf 2:0 erhöhte (17.). Nach dem Anschluss durch Mattis Jurkowski (64.) stellte Pinto Coelho nur wenige Minuten später den alten Abstand wieder her (67.). Jardyson Silva da Luz (71.) und Max Dirani (87.) sorgten anschließend für den klaren Endstand. Während Germania Walsrode Meister ist, verlor Wietzendorf nach fünf Siegen in Serie und muss am letzten Spieltag auf einen Patzer von Ciwan hoffen, um noch Platz zwei zu erreichen.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
FG Fulde / Stellichte
FG Fulde / StellichteFG Fulde / Stellichte
SG Benefeld-Cordingen
SG Benefeld-CordingenSG Benefeld
1
2
Abpfiff

Die SG Benefeld-Cordingen gewann auswärts bei der FG Fulde / Stellichte mit 2:1. Ole Jahns brachte die Gastgeber per Foulelfmeter früh in Führung (3.), doch Claas Lühmann glich bereits in der 14. Minute aus. Kurz nach der Pause erzielte Lennart Schnittger den Treffer zum 2:1-Endstand für die Gäste (48.). Im Aufsteigerduell verpassten die Hausherren den Klassenerhalt und sind nur dank des besseren Torverhältnis vor dem Kontrahenten. Beide Teams gehen ebenfalls mit 22 Punkten in den letzten Spieltag.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SV Ciwan Walsrode
SV Ciwan WalsrodeCiwan Walsr.
SG Allertal
SG AllertalSG Allertal
4
2
Abpfiff

Der SV Ciwan Walsrode setzte sich mit 4:2 gegen die SG Allertal durch. Ibrahima Balde brachte die Gastgeber früh in Führung (5.), ehe Volkan Öztürk zum 1:1 ausglich (22.). Nach der Pause sorgte Balde mit zwei weiteren Treffern für die Entscheidung (51./59.), bevor Serhat Akyol das 4:1 nachlegte (68.). Cem Teifel gelang in der Schlussphase nur noch der Anschlusstreffer zum 2:4-Endstand (80.). Ciwan sprang wieder auf Platz zwei und hat am letzten Spieltag den Relegationsplatz in der eigenen Hand.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
Heidmark
HeidmarkHeidmark
Eintracht Leinetal
Eintracht LeinetalEintracht Leinetal
1
3
Abpfiff

Eintracht Leinetal hat das Auswärtsspiel bei Heidmark mit 3:1 gewonnen. Devin Kitler brachte die Gastgeber zunächst in Führung (70.), doch Tjerk Röttjer glich in der Schlussphase aus (79.). Wenig später drehte Niklas Öttlinger die Partie per Foulelfmeter (86.), bevor Jan Ulmann in der Nachspielzeit den Endstand erzielte (90.). Leinetal sprang auf Platz vier. Für Heidmark ist die Saison bereits beendet.