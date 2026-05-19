Germania Walsrode ist Meister, Spannung im Abstiegskampf

– Foto: Thies Meyer

In der Kreisliga des Heidekreises wurde der vorletzte Spieltag absolviert und die Meisterfrage wurde geklärt. Im Keller gehen gleich vier Teams punktgleich in den letzten Spieltag. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Die SG Nordheide feierte gegen die SG Wintermoor / SV Schülern einen 16:0-Kantersieg. Bereits zur Pause führten die Gastgeber nach Treffern von Tjark Dettmer, Lukas Smith, Robin Joel Hibbing, Finn-Luka Randzio und einem Eigentor von Markus Zorn mit 6:0. Auch nach dem Seitenwechsel setzte sich das Offensivspektakel fort. Robin Joel Hibbing, Tjark Dettmer, Finn-Luka Randzio und Lukas Smith trafen erneut, dazu waren Jannes Bosse, Colin Noah Prüshoff, Louis Scheele, Andre Remmert per Foulelfmeter und Justus Mattis Buchhop erfolgreich. Big-Points für Nordheide, die vorerst über den Strich springen und am letzten Spieltag ein Endspiel haben.

Germania Walsrode hat den TSV Wietzendorf deutlich mit 5:1 geschlagen. Jose Israel Pinto Coelho brachte die Gastgeber früh in Führung (4.), ehe Oskar Maxim Lenz auf 2:0 erhöhte (17.). Nach dem Anschluss durch Mattis Jurkowski (64.) stellte Pinto Coelho nur wenige Minuten später den alten Abstand wieder her (67.). Jardyson Silva da Luz (71.) und Max Dirani (87.) sorgten anschließend für den klaren Endstand. Während Germania Walsrode Meister ist, verlor Wietzendorf nach fünf Siegen in Serie und muss am letzten Spieltag auf einen Patzer von Ciwan hoffen, um noch Platz zwei zu erreichen.

Die SG Benefeld-Cordingen gewann auswärts bei der FG Fulde / Stellichte mit 2:1. Ole Jahns brachte die Gastgeber per Foulelfmeter früh in Führung (3.), doch Claas Lühmann glich bereits in der 14. Minute aus. Kurz nach der Pause erzielte Lennart Schnittger den Treffer zum 2:1-Endstand für die Gäste (48.). Im Aufsteigerduell verpassten die Hausherren den Klassenerhalt und sind nur dank des besseren Torverhältnis vor dem Kontrahenten. Beide Teams gehen ebenfalls mit 22 Punkten in den letzten Spieltag.

Der SV Ciwan Walsrode setzte sich mit 4:2 gegen die SG Allertal durch. Ibrahima Balde brachte die Gastgeber früh in Führung (5.), ehe Volkan Öztürk zum 1:1 ausglich (22.). Nach der Pause sorgte Balde mit zwei weiteren Treffern für die Entscheidung (51./59.), bevor Serhat Akyol das 4:1 nachlegte (68.). Cem Teifel gelang in der Schlussphase nur noch der Anschlusstreffer zum 2:4-Endstand (80.). Ciwan sprang wieder auf Platz zwei und hat am letzten Spieltag den Relegationsplatz in der eigenen Hand.