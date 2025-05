Germania vertraut auf Talente – Bey und Slinkov bleiben

Der SC Germania Erftstadt-Lechenich freut sich, mit Emil Bey und Timofej Slinkov zwei weitere wichtige Spieler aus der erfolgreichen U19 für die kommende Saison in der Herrenmannschaft begrüßen zu können. Die beiden Abwehrspieler, die seit der Rückrunde die Innenverteidigung der U19 bilden und maßgeblich zur besten Abwehr der Liga beigetragen haben, werden ab der neuen Saison in der Bezirksliga das Trikot der ersten Herrenmannschaft tragen.

Bey und Slinkov: Zwei starke Charaktere für die Zukunft

Emil Bey, mit 1,97 Metern einer der körperlich imposantesten Spieler der Mannschaft, hat in dieser Saison bereits 9 Scorerpunkte (2 Tore, 7 Assists) erzielt. Sein Partner in der Innenverteidigung, Timofej Slinkov (1,89 m), überzeugt mit seiner Vielseitigkeit und hat in dieser Saison bereits 12 Scorerpunkte (6 Tore, 6 Assists) gesammelt. Mit diesen beiden Spielern gewinnt die Germania nicht nur an Größe, sondern auch an Stabilität in der Defensive und im Angriff, insbesondere bei Standardsituationen.