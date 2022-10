– Foto: Marian Stanienda

Germania verliert unglücklich beim Aufstiegskandidaten Verlautenheide

Eine denkbar unglückliche Niederlage erlitt die Germania auswärts bei Verlautenheide. Dabei erwischte unsere Elf den besseren Start und hatte die ersten gefährlichen Situationen im gegnerischen 16er. Danach kamen hingegen die Gastgeber besser auf und drängten nach Standards und einem toll ausgespielten Angriff auf den Führungstreffer. Die Germania schien diese Phase gerade zu überstehen, als man anfing hinten etwas zu kompliziert zu agieren. Der erste Versuch, eine Situation fußballerisch zu regeln konnte noch von Leipertz pariert werden, der zweite Ballverlust dann aber sorgte für die einfache Führung der Heimelf. Die Germania ließ die Köpfe nicht hängen und kam nun wiederum ihrerseits auf. Eine tolle Parade verhinderte den Ausgleich, wenige Minuten später konnte sich der Keeper der Eintracht erneut auszeichnen und einen Elfmeter von Makki, A. parieren. Kurz vor der Halbzeit dann aber der Ausgleich: Die Germania spielte sich bis zu Burak Yaman durch, dieser konnte vom geschlagenen Torhüter ohne Chance auf den Ball nur noch festgehalten werden. Der Schiedsrichter der Partie entschied zurecht auf Elfmeter und Rot. Alawie verwandelte den Elfmeter sicher. Die Germania beging aber einen erneuten Fehler in der Hintermannschaft noch vor Halbzeitpfiff und unmittelbar nach Anstoß des Gegners fing man sich das zweite, leider entscheidende Tor. In der zweiten Halbzeit versuchte sich unsere Mannschaft nochmal für den Aufwand zu belohnen, blieb aber glücklos. Die Eintracht verteidigte leidenschaftlich und lief auch in Unterzahl gnadenlos an um den Spielaufbau zu erschweren.

Aufstellung: Leipertz - Kentzinger (Duvahan), Makki, J., Günes, Kappelt - Yaman (Kretschmer, F.), Schneider, Behrami, Büttner, Makki, A. - Alawie