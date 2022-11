– Foto: Walter Bongartz (HSV)

Germania verliert in Helpenstein deutlich - Chance verpasst!

Gegen eine schlagbare Helpensteiner Mannschaft verpasste es unsere Mannschaft, ihre vorhandenen Chancen in Tore umzumünzen. Der Gegner hingegen agierte sortierter und effizienter und setzte sich somit auch aufgrund des geleisteten Aufwandes nicht unverdient, aber zu deutlich durch. Nicht mal eine Minute war vergangen, als die Germania das erste Mal frei aufs Tor der Gastgeber zulief, die Chance jedoch vom Torhüter vereitelt wurde. Das Spiel war hektisch und von Ballverlusten geprägt. Nach einem Angriff über die rechte Seite flankte ein Helpensteiner Defensivspieler punktgenau in den Rücken der Abwehr und der ehemalige Steinstraßer Angreifer Chris Koerfer brauchte nur noch den Fuß hinzuhalten - 1-0. Die Germania war dennoch weiter im Spiel und erspielte sich viele Gelegenheiten. Günes scheiterte am Pfosten, Büttner verfehlte das Tor, Kocyigit verzog. Nach einem Erdabstoß und schlechter Abstimmung in der Ordnung der Germania erzielten die Helpensteiner mit Leichtigkeit das zweite Tor des Tages. Unsere Elf kam kurz vor der Halbzeit nochmals ran und erzielte den Anschlusstreffer durch A. Makki, um nur wenige Minuten danach wieder ein Tor zu kassieren. Nachdem man den Ball bereits erobert hatte verlor man ebenjenen wieder und kassierte noch vor dem Pausenpfiff das 1-3. Nach der Halbzeit nahm die Germania das Heft nochmal mehr in die Hand und agierte gefährlich nach Vorne, ein Tor blieb allerdings versagt. Im Gegenteil: Die Gastgeber erhöhten nach einem Konter auf 1-4. Nächste Woche geht es für unsere Mannschaft zuhause gegen den SV Breinig. Nun müssen alle Kräfte gebündelt werden um sich GEMEINSAM aus dieser schlechten Phase herauszuarbeiten. Unsere Jungs geben nicht auf und werden weiter alles dafür tun, um den Bock umzustoßen.

Leipertz - Kretschmer, F. (Goeres), Ceylan, Makki, J., Kappelt (Kentzinger) - Büttner (Duvahan), Schneider (Behrami), Günes, Makki, A., Kocyigit (Yaman) - Alawie