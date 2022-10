Germania verliert das Derby gegen Emslage Trotz hervorragender erster Halbzeit

In der zweiten Halbzeit verlief das Spiel anders. Obwohl die Hausherren weiterhin gut spielten und um ein tolles Ergebnis kämpften, ging es nicht mehr so gut wie in der ersten Hälfte. Lucas Berling nutzte sein großes Laufvermögen und traf zweimal in Folge. Erst in der 69. Minute fiel das 1:2 und so hielten die Twister immer noch gut mit. Sie glaubten auch immer noch daran punkten zu können, sogar nachdem das 1-3 erzielt wurde. In der 80. Minute entschied Alexander Briegert die Partie. Germania kann dennoch auf ein starkes Spiel zurückblicken.