Germania unterliegt knapp, aber nicht ganz unverdient gegen Teveren!

Gegen den Tabellenführer lieferte unsere Mannschaft über weite Strecken der Partie am Freitagabend eine couragierte und ebenbürtige Leistung ab, konnte sich am Ende aber nicht mit einem Punktgewinn belohnen. Dafür waren die Gäste nach einem Ballgewinn an der Torauslinie dann doch zu abgezockt. Der Reihe nach: Die Germania fand ordentlich in die Partie, war in den Zweikämpfen präsent und präsentierte sich stabil in der Defensive. Nach vorne hin hätte man durchaus mutiger agieren können aber auch die Defensive der Gäste spielte an diesem Tag sehr stark auf. Dennoch hätte Makki kurz vor der Halbzeit wohl auf Büttner querlegen können, hätte der Platz ihm keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Verletzungsbedingt musste sich dagegen Jansen frühzeitig bei einer Rettungsaktion gegen Yilmaz auswechseln lassen. Flo Leipertz betrat das Feld und spielte eine Wahnsinnspartie. In einer Drangphase nach der Halbzeit parierte er gleich mehrere Eins-gegen-Eins-Situationen und hielt die Null fest. Die Germania schien diese Drangphase der starken Gäste schon überstanden zu haben als man sich leider einen Ballverlust leistete, der über zwei Querpässe dann leicht abgefälscht doch im Kasten landete. Ob des Aufwands der Gäste und des Chancenplus eine durchaus verdiente Führung, jedoch schien die Germania sich an diesem Tag eigentlich das nötige Spielglück erarbeitet zu haben um mindestens einen Zähler zu behalten. Diesen hätte man bei zwei weiteren Gelegenheiten fast doch noch ergattert. Günes's Schuss wurde leider abgeblockt und in der letzten Minute traf die Germania aus dem Gewusel im 5er leider auch nicht mehr entscheidend die Kugel. Wie gesagt, der Sieg der Gäste geht durchaus in Ordnung. Diese präsentierten sich defensiv stabil, offensiv variabel und äußerst abgezockt. Unsere Elf kann auf der Leistung aufbauen und wird das am Donnerstag bei den Sportfreunden aus Düren auch definitiv müssen!