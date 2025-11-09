Germania und TSV Münchingen stolpern bei den Verfolgern

FV Löchgau II – SV Germania Bietigheim 1:1

SV Germania Bietigheim ging früh durch Jan Sonntag (2.) in Führung, doch FV Löchgau II belohnte sich spät mit dem Ausgleich von Silas Hilligardt (78.). In der Schlussphase vergab Justin Sylla einen Handelfmeter gegen Lukas Lohfink (84.), sodass es beim Remis blieb.

SV Salamander Kornwestheim – TSV Heimsheim 0:1

TSV Heimsheim entschied die enge Partie durch den späten Treffer von Vincenzo De Marco (76.). In der Nachspielzeit sah Murat Gündüz noch Rot (90.), am Auswärtssieg änderte das nichts.

TSV Schwieberdingen – TSV Merklingen 1:2

TSV Schwieberdingen führte durch Piero Stampete (44.), doch TSV Merklingen drehte nach der Pause mit Dzanan Mehicevic (66.) und dem ganz späten Siegtreffer von Robin Kapp (90.+6). Effizienz in der Schlussphase gab den Ausschlag.

AKV B.G. Ludwigsburg – TSV Phönix Lomersheim 1:1

AKV B.G. Ludwigsburg startete mit Ermir Doci (7.), TSV Phönix Lomersheim antwortete prompt durch Maximilian Stadler (11.). Danach prägten duftige Zweikämpfe und wenige klare Chancen das Spiel.

TV Aldingen – FSV 08 Bietigheim-Bissingen II 1:6

FSV 08 Bietigheim-Bissingen II stellte die Weichen früh über Leonardo Tabusso (8.) und Dominik Popic (19., 49.), ehe Berin Kardumovic (64.) und ein Doppelpack von Angel Luis Camacho Román (90.+2, 90.+3) den Kantersieg abrundeten. Für TV Aldingen traf lediglich Robin Lee Pfohl (82.).

NK Croatia Bietigheim – SV Pattonville 1:2

NK Croatia Bietigheim ging durch Adrian Andric (48.) in Front, doch SV Pattonville konterte mit Moritz Schuh (55.) und dem späten Siegtreffer von Max Kunberger (90.+8). Die Gäste bewahrten in der hektischen Schlussphase den kühleren Kopf.

TV Pflugfelden – FC Marbach 2:6

Ein wilder Auftakt mündete erst in das 0:1 durch Burak Yalman (3.), dann in den Doppelschlag von Fabian Lutz (4.) und Precious Onuoha (8.); FC Marbach drehte die Partie mit Yalman (32.), Christos Makrigiannis (45.+3), Franco Paletta (75.), Nico Scimenes (81.) und Luis Herre (90.+4). TV Pflugfelden fehlte nach der frühen Führung die Ordnung.

Spvgg Besigheim – TSV Münchingen 2:1

TSV Münchingen legte vor durch Dany Abdul-Karim (20.), doch Spvgg Besigheim wendete das Spiel mit Adam Juhasz (64.) und Masallah Cihanoglu (75.). Der Gastgeber verteidigte den Vorsprung abgeklärt bis zum Schluss.