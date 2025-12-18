Germania Twist verpflichtet Darian Schnieders

Germania Twist hat für die kommende Spielzeit einen Neuzugang vorgestellt. Der Kreisliga-Club verpflichtet Darian Schnieders vom Nachbarverein SC Adorf. Das teilte Germania Twist in einem Beitrag in den sozialen Medien mit.

Die Verantwortlichen sehen in Schnieders eine sportliche und charakterliche Verstärkung. „Wir heißen Darian herzlich willkommen und freuen uns, dass er sich einer neuen sportlichen Herausforderung bei uns stellt. In den vergangenen Jahren konnte Darian sowohl auf dem Spielfeld durch Tore und Vorlagen als auch außerhalb des Platzes etwa als damaliger Kapitän beweisen, dass er eine wertvolle Bereicherung für jede Mannschaft darstellt“, erklärten die Obmänner Tappel und Vedder.

Zugleich bedankte sich Germania Twist beim SC Adorf für die Gespräche im Zuge des Wechsels und richtete gute Wünsche an den bisherigen Verein sowie an den Spieler für den weiteren Saisonverlauf.